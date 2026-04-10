Lucas Luchilo sobre Cuba: “Es el proceso de emigración más masivo que ha tenido en toda su historia”

La crisis en Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una caída poblacional sin precedentes en los últimos años. Según el analista Lucas Luchilo, el punto de inflexión fue claro: “empieza todo con las protestas del 2021”, cuando el descontento social se expresó de forma masiva en las calles.

El especialista explicó que la respuesta del gobierno combinó represión y apertura migratoria. “Una manera es reprimiendo esas protestas... la otra es facilitando la emigración”, detalló, marcando el inicio de una dinámica que derivó en una salida masiva de ciudadanos, especialmente jóvenes.

El acuerdo entre Cuba y Nicaragua fue clave en este proceso. “permite a los cubanos salir libremente hacia Nicaragua”, señaló, describiendo una ruta migratoria que luego se extendió hacia Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina.

Un fenómeno sin precedentes históricos

La magnitud del éxodo actual supera ampliamente episodios anteriores. “es el proceso de emigración de lejos más masivo que ha tenido Cuba en toda su historia”, afirmó Luchilo, al comparar la situación con crisis migratorias como la del Mariel en los años 80.

En números, el impacto es contundente. “es más de un millón, entre un millón y dos millones de personas que se fueron”, explicó, lo que representa entre el 10% y el 20% de la población total de la isla.

Pero el dato más alarmante es la composición etaria de quienes emigran. “puede ser el 10% de los cubanos, pero el 40% de los cubanos entre 18 y 40 años”, advirtió, lo que implica una pérdida estructural de capital humano clave para el desarrollo del país.

Este fenómeno genera un efecto profundo en la vida cotidiana. “dan una imagen de un país que está en una situación crítica, detenido, sin ningún dinamismo económico”, describió, señalando además la falta de trabajadores jóvenes en sectores productivos.

Destinos, inserción laboral y futuro incierto

En cuanto a los destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal receptor. “la mayor parte van a Estados Unidos”, indicó Luchilo, impulsados en gran parte por redes familiares que financian los viajes.

Sobre la inserción laboral, el panorama es complejo pero favorable en comparación con la isla. “trabajan en empleos de menor calificación o de menor paga”, explicó, aunque destacó que incluso esas condiciones representan una mejora sustancial.

El contexto económico estadounidense también jugó a favor de esta migración. “el momento de mayor emigración fue el momento de menos desempleo”, señaló, lo que facilitó la absorción de los recién llegados en el mercado laboral.

Finalmente, Luchilo sintetizó el fenómeno como una válvula de escape social. “la protesta no funciona... abren la puerta para descomprimir, y se van masivamente”, concluyó, reflejando la gravedad de una crisis que combina factores políticos, económicos y demográficos.

