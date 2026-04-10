Headhunter 2.0: por qué el talento y la inteligencia emocional redefinen el mercado laboral

En un contexto atravesado por la transformación tecnológica, el rol del headhunter evolucionó hacia una función estratégica dentro de las organizaciones. Martín Sandoval, psicólogo laboral, lo definió con claridad: “la tarea de atracción de talentos es vital en esta época donde hay un tsunami tecnológico, hay un fenómeno de la digitalización”.

Lejos de limitarse a la selección de ejecutivos, el especialista explicó que hoy se trata de una asesoría integral. “Nuestro oficio vino de una simple selección de ejecutivos a una asesoría integral”, afirmó, destacando el cambio profundo que atraviesa la profesión.

El talento como diferencial competitivo

Sandoval subrayó que el verdadero valor de una empresa ya no radica únicamente en su infraestructura o inversión tecnológica, sino en las personas que la integran. En ese sentido, sostuvo: “a igualdad de inversión y de tecnología, lo que diferencia a una empresa de otra son las personas, es el talento de cada persona”.

El headhunter 2.0, entonces, no solo identifica perfiles, sino que interpreta culturas organizacionales y detecta competencias transferibles. Incluso, el deporte de alto rendimiento se convierte en una fuente clave de análisis. Según explicó, figuras de élite aportan habilidades emocionales diferenciales: “una mayor visión amplia, una toma de decisiones más adecuada, un control emocional y un autocontrol”.

Además, el avance de herramientas digitales como plataformas de reclutamiento potencia el trabajo, pero no reemplaza el criterio humano. “Está el oficio, la sensibilidad de nosotros, los atractores de talentos, para orientar a un empresario”, remarcó, poniendo en valor la dimensión humana del proceso.

Liderazgo, comunicación y nuevas exigencias

El especialista también abordó uno de los debates más vigentes: la relación entre talento y carácter. En este punto, introdujo el concepto de inteligencia emocional como eje central del liderazgo moderno. “El líder positivo requiere no sólo una comunicación efectiva, sino una empatía hacia todos los actores involucrados”, explicó.

En línea con los cambios culturales, Sandoval señaló que las organizaciones actuales priorizan perfiles con habilidades interpersonales sólidas, dejando atrás viejos paradigmas donde el talento individual justificaba comportamientos conflictivos.

La comunicación aparece como un factor determinante. El entrevistado lo resumió en una reflexión contundente: “tardamos cinco años en aprender a hablar y casi toda la vida en aprender a escuchar”. Esta idea refuerza la necesidad de desarrollar competencias comunicacionales para evitar errores que puedan afectar tanto el clima laboral como la reputación profesional.

En definitiva, el headhunter 2.0 se posiciona como un actor clave en la construcción de equipos sólidos, donde el talento técnico se equilibra con la inteligencia emocional y la capacidad de adaptación a un entorno en constante cambio.

