Alejandro Braña: “Los alquileres están un 35% real por debajo de la inflación”

El mercado inmobiliario vuelve al centro del debate tras la difusión de informes que señalan aumentos de alquileres muy por encima de la inflación. Sin embargo, el corredor inmobiliario, Alejandro Braña puso en duda esas cifras y aseguró que no reflejan lo que ocurre en la práctica. “Tanto uno como otro son números disparatados”, afirmó en relación con los reportes que hablan de subas del 400% o más.

Para el especialista, esos valores no resisten un análisis básico de mercado. “Si ese número fuera real, hoy tendríamos millones de pleitos”, explicó, al señalar que una suba de esa magnitud haría imposible que los inquilinos pudieran sostener los pagos.

Datos en disputa y un mercado más equilibrado

Braña sostuvo que la realidad actual muestra un escenario muy diferente al que plantean algunos informes académicos. “Tenemos que los alquileres están un 35% real por debajo de la inflación”, aseguró, marcando una fuerte discrepancia con las cifras difundidas públicamente.

Además, destacó que el comportamiento del mercado respalda su visión. “La morosidad en alquileres es cero”, indicó, lo que, según explicó, sería incompatible con aumentos descontrolados. En ese sentido, también remarcó que la relación entre alquiler y expensas no se ha desbordado como se sugiere en algunos análisis.

El corredor inmobiliario planteó que parte de la confusión podría surgir de casos particulares. “Hay gente que… un departamento que valía 400 mil pesos lo estaba pagando menos de 100”, ejemplificó, aludiendo a contratos previos que quedaron muy retrasados respecto del mercado y que, al actualizarse, pueden generar saltos porcentuales engañosos.

Oferta, precios y distorsiones en la medición

En cuanto a la dinámica reciente, Braña destacó que el mercado muestra señales de movimiento. “Se bajó la cantidad de inmuebles en oferta y la rotación fue del 20% en dos meses”, explicó, lo que evidencia que existe demanda activa y validación de precios.

Para el especialista, esto refuerza su argumento central: si los valores fueran tan elevados como indican algunos informes, el mercado estaría paralizado. “No habría demanda que validara los precios”, subrayó.

Finalmente, insistió en la necesidad de analizar correctamente los datos antes de sacar conclusiones. “Ese dato no lo tenemos nosotros desde que la ley del alquiler se derogó”, afirmó, y adelantó que continuará investigando el origen de las cifras difundidas para determinar posibles sesgos o errores metodológicos.

