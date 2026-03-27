La industria del bioetanol celebró la decisión del Gobierno de aumentar el porcentaje de corte en las naftas

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino expresaron su apoyo al anuncio del Gobierno Nacional que habilita la posibilidad de incremento del corte de bioetanol en las naftas hasta el 15% (E15). Hasta el momento, se ubicaba en 12%. La decisión se tomó como una forma de amortiguar el impacto en los surtidores de la suba del precio internacional del petróleo, derivada de la crisis en Medio Oriente.

“Se trata de una medida relevante que permite avanzar hacia una matriz energética más diversificada, con mayor participación de energía producida en el país, y constituye una respuesta concreta frente al actual contexto internacional de elevada volatilidad en los precios del petróleo”, señalaron las entidades.

“El país produce aproximadamente 1,2 millón de metros cúbicos anuales y dispone de capacidad instalada para incrementar la producción en el corto plazo, sin necesidad de nuevas inversiones”, añadieron.

El Gobierno suspendió el aumento del impuesto a combustibles (IDC e ICL) previsto para abril

El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, comentó a PERFIL que la industria señaló que la industria tiene una capacidad instalada disponible entre 25% y 30%, “por lo tanto tenemos una disponibilidad de respuesta para el aumento de la demanda, que ya tendría que haber aumentado porque el bioetanol siempre tuvo un precio más competitivo respecto a las naftas y ahora es mucho mejor. Es una de las maneras de contener el precio en el surtidor”.

Como ejemplo, señaló que el litro de bioetanol cuesta 58 centavos, mientras que la nafta sin impuestos llega a 1 dólar. Según Adam, en la última década se hicieron importaciones de naftas por 500 millones de dólares anuales en promedio, que ser reemplazadas por bioetanol.

Además, añadió que la medida también tiene impacto en el precio que se paga en el surtidor, ya que el bioetanol no está gravado por impuestos que sí paga la nafta.

“Gana el consumidor, porque hay mayor participación de un producto más barato y porque además, no está gravado por impuestos específicos que tienen los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Es decir que tiene menos carga impositiva por litro de combustible".

Proyecto de ley

Adam comentó que la Cámara y el Centro Azucarero Argentino están trabajando en conjunto con la Secretaría de Energía en un proyecto de ley que establezca una obligación de corte del 15% con opción hasta 20% para las petroleras, así como la propuesta de un mercado libre donde hasta haya estaciones de servicio que solamente vendan bioetanol para los autos cuyos motores lo permitan.

En Brasil hace muchos años tienen autos con motores denominados “flex”, que incluso se fabrican en Argentina, el corte de bioetanol supera el 50%. “Eso es como decir que el bioetanol se corta con nafta”, señaló Adam.

La medida también impacta en los productores de maíz, sobre todo para aquellos que están alejados de los puertos y pueden vender su producción localmente.