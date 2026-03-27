Migraciones forzadas en Medio Oriente: “Es una problemática grave y recurrente”

En diálogo con Canal E, el profesor de Historia Latinoamericana en Ciencias Políticas, Lucas Luchilo, explicó cómo las guerras en Medio Oriente impulsan migraciones forzadas y generan tensiones sociales y económicas en los países receptores.

“La región Medio Oriente viene siendo una región en conflicto desde hace muchas décadas”, afirmó, destacando que cada episodio bélico genera movimientos de población tanto internos como internacionales.

En ese contexto, el especialista subrayó que los países vecinos suelen ser el primer destino. “La dinámica de la migración cuando hay este tipo de conflictos es primero y principalmente irse a los países más cercanos”, señaló. Este fenómeno explica por qué naciones como Irán albergan millones de refugiados, muchos de ellos en condiciones precarias.

Refugiados y presión sobre los países receptores

El impacto en los países que reciben estos flujos es significativo. Luchilo marcó una diferencia clave entre las migraciones económicas y las forzadas: “En estos casos, se desplaza porque no tiene cómo quedarse, porque es peligroso vivir”. Esta situación deriva en comunidades que llegan sin recursos, muchas veces dependiendo de ayuda internacional insuficiente.

El escenario, según describió, es complejo y dramático: “Buena parte de esta población de refugiados vive muy mal, son personas muy pobres”. A su vez, los receptores —frecuentemente con economías frágiles— enfrentan tensiones sociales y económicas al intentar absorber grandes volúmenes de población.

Además, surgen conflictos culturales y religiosos. “Genera esa confusión y a veces eso se agrava cuando las confesiones religiosas no son las mismas”, explicó, en referencia a las diferencias entre comunidades sunnitas y chiítas, o entre minorías perseguidas.

El caso del Líbano y los desplazamientos actuales

El Líbano es hoy uno de los ejemplos más claros de esta problemática. Con una historia marcada por guerras civiles y conflictos regionales, el país enfrenta un nuevo éxodo interno. “Hay un fenómeno de desplazamiento interno masivo de más del 10% de la población”, detalló Luchilo.

Este movimiento se da principalmente desde las zonas más afectadas por los enfrentamientos, especialmente en el sur del país. Sin embargo, también existe migración hacia el exterior: “Hay un porcentaje menor, pero no desdeñable, que huye a países vecinos”, indicó, mencionando a Siria como uno de los principales destinos.

En paralelo, el especialista destacó que frenar estas migraciones es casi imposible: “Cuando las migraciones son masivas y fronterizas, en general es muy difícil evitarlo”. Incluso en contextos donde existen barreras políticas o geográficas, la presión humanitaria termina imponiéndose.

Finalmente, Luchilo relativizó factores como el idioma en estas decisiones extremas: “El idioma es la última de las preocupaciones”, sostuvo, remarcando que la urgencia por sobrevivir supera cualquier otra variable.