Con el objetivo de contener el impacto de la suba internacional del petróleo en los surtidores, el Gobierno decidió suspender para abril el aumento previsto en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (IDC e ICL). La medida se complementa con la resolución 79/2026 oficializada este viernes que flexibiliza las especificaciones técnicas de las naftas para permitir una mayor proporción de bioetanol.

Tras el fallo a favor de YPF, habló Milei: "Tuvimos que venir arreglar las cagadas del inútil de Kicillof"

Según la lectura oficial, ambas decisiones apuntan a morigerar la presión sobre los precios finales y a amortiguar el traslado del encarecimiento del crudo al bolsillo de los consumidores.

Con la nafta ya por encima de los $2.000 y el crudo internacional en alza, el Gobierno activó dos medidas para frenar la presión sobre los surtidores: suspendió para abril la suba del impuesto a los combustibles y autorizó elevar el corte de bioetanol al 15% para morigerar el impacto del shock petrolero.

“De esta forma, junto con la medida oficializada hoy de especificaciones técnicas de mayor porcentaje de bioetanol, se toman medidas para mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor”, señalaron desde la Secretaría de Energía

El fallo de la justicia norteamericana a favor de YPF y la acción de la petrolera escalando

La decisión oficial de retrasar la aplicación de los impuestos a los combustibles hasta abril se suma a varias noticias relacionadas con el área de los combustibles. Este viernes 27 de marzo, el presidente de la Nación Javier Milei, anunció que la justicia de los EEUU falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Un hecho "impensado" que revaloriza la situación de la compañía y le da aire a las reservas del BCRA.

En las primeras operaciones que se vieron en Wall Street, las acciones de YPF subían con fuerza para trepar más de 6%, impulsadas por el fallo favorable y en contraste, los papeles de Burford Capital —principal beneficiario del juicio— se hundían más de 35% en el mercado, reflejando el impacto negativo de la decisión sobre sus expectativas de cobro.

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