En un contexto en el que el valor internacional del crudo vuelve a meter presión sobre los combustibles, el Gobierno nacional decidió ajustar una norma técnica de calidad de las naftas para darles más margen de maniobra a las refinadoras y amortiguar eventuales subas en el surtidor. La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a través de la Resolución 79/2026.

El cambio consiste en elevar el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta 5,6%, una adecuación técnica que, según explicó el propio Gobierno, apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a proteger al consumidor frente al impacto que pueda tener una escalada del petróleo sobre el precio final.

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La decisión no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni suma nuevas exigencias para las empresas. Lo que hace es habilitar una posibilidad: que cada refinadora, si lo considera conveniente, pueda incorporar de manera voluntaria una mayor proporción de bioetanol dentro de los parámetros de calidad establecidos.

Qué cambia con la Resolución 79/2026

El punto central de la norma es que actualiza una especificación técnica para que las empresas puedan llegar hasta un 15% de bioetanol en las naftas, si así lo deciden. Hasta ahora, para avanzar en mezclas superiores, el límite técnico vinculado al contenido de oxígeno operaba como una restricción.

La Secretaría de Energía explicó que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente relacionado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, si se quería habilitar una mayor presencia de ese componente sin afectar las especificaciones de calidad, era necesario modificar ese parámetro.

En términos prácticos, la adecuación permite que las refinadoras tengan más flexibilidad para definir la composición del combustible. Si optan por sumar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final.

La apuesta oficial para amortiguar el impacto del crudo

Con esta decisión, el Gobierno busca sumar una herramienta para moderar el traslado del encarecimiento del petróleo al surtidor. La lógica es que, si las empresas cuentan con más flexibilidad para reformular la mezcla, pueden amortiguar parte de la presión de costos asociada al componente fósil.

Eso no implica, sin embargo, una baja automática ni inmediata en el precio de las naftas. La propia comunicación oficial deja en claro que la incorporación de una mayor proporción de bioetanol será voluntaria y dependerá de la conveniencia que evalúe cada empresa.

Aun así, la señal es relevante porque muestra un intento de intervenir sobre la estructura regulatoria sin alterar el esquema general del mercado.

Sin cambios para el gasoil

La resolución también aclara que no hay modificaciones para el caso del biodiesel. Según explicó la Secretaría de Energía, la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta 20%, por lo que no resultó necesario introducir un cambio equivalente.

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Eso implica que la adecuación queda concentrada exclusivamente en las naftas, donde el límite técnico del oxígeno era el punto que debía actualizarse para permitir una mayor participación del bioetanol dentro de las condiciones de calidad exigidas.

Más flexibilidad, sin tocar el corte obligatorio

Uno de los aspectos que el Gobierno buscó remarcar es que la resolución no cambia el corte obligatorio de bioetanol. Ese punto parece apuntar a evitar lecturas de una reforma más amplia o de una alteración de las reglas base del sector.

En cambio, el mensaje oficial se apoya en la idea de una adecuación puntual, orientada a dotar de más flexibilidad operativa al sistema.

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