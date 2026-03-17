Nafta en alza: Argentina ya está entre los países más caros de la región

El precio de la nafta en Argentina sube casi a diario y ya ubica al país entre los más caros del continente, incluso por encima de Estados Unidos. El valor de los combustibles no deja de aumentar. Desde marzo, las petroleras aplican subas constantes. Los incrementos acumulados ya rondan entre 8% y 10%, según la zona y la marca.

El principal factor es externo. El precio del barril Brent, referencia para Argentina, alcanzó los u$s100. Esto representa una suba del 54% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En este contexto, los precios en surtidor se disparan:

Nafta súper: más de $1.800 por litro

Nafta premium y diésel premium: superan los $2.000

El propio presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó la tendencia. “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”, recomendó días atrás.

Las empresas aplican lo que en el sector llaman “micro pricing”. Son pequeños aumentos diarios que evitan un salto brusco, pero sostienen la tendencia alcista.

Argentina, entre los combustibles más caros

El impacto ya se ve en el ranking regional. Argentina quedó entre los países con nafta más cara de América. Incluso superó a Estados Unidos. Allí, el litro ronda el dólar promedio. En Argentina, ya alcanza los u$s1,295.

La diferencia se explica en parte por la carga impositiva:

Argentina: cerca del 30% más tasas provinciales y municipales

Estados Unidos: entre 15% y 20%

En la región, el país quedó detrás de Uruguay, el más caro con u$s1,911 por litro. Luego aparecen:

México: u$s1,457

Chile: u$s1,361

Nicaragua: u$s1,334

Un dato clave: muchos de estos países no producen petróleo. En Argentina, la eliminación del “barril criollo” dejó los precios atados al mercado internacional.

Los países con nafta más barata

En contraste, otros países muestran valores más bajos:

Brasil: u$s1,198

Guatemala: u$s1,173

Colombia: u$s1,056

Esto genera una desventaja competitiva para Argentina. Afecta especialmente los costos logísticos y productivos.

¿Puede subir más la nafta?

Las perspectivas no son alentadoras. Según fuentes del sector, el precio local aún está retrasado. Si el Brent se mantiene en u$s100, podría haber nuevas subas. En ese escenario, la nafta súper llegaría a $2.200 por litro.

El Gobierno intenta contener el impacto. Elevó las retenciones al petróleo convencional del 3,36% al 8%. El objetivo es desincentivar exportaciones y asegurar abastecimiento interno más barato.

Aun así, la presión internacional sigue marcando el rumbo. Los combustibles en Argentina continúan ajustándose al ritmo del mercado global.

