El PAMI informó que la campaña de vacunación antigripal para el ciclo 2026 se encuentra plenamente operativa en todo el país. La entidad destacó que el acceso a la inmunización es libre y no tiene costo alguno para los afiliados.

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Además, se aclaró que para recibir la dosis no hace falta sacar un turno de manera anticipada, lo que agiliza la atención en los centros de salud y farmacias habilitadas.

Las dosis que se aplican en esta campaña corresponden a diversas presentaciones de la vacuna trivalente. Según los datos técnicos proporcionados por el organismo, las variantes disponibles son Agrippal S1 Junior, Agrippal S1, Influvac y Fluad.

Estas fórmulas están diseñadas para brindar protección contra las cepas de la gripe que circulan durante la temporada invernal, garantizando un estándar de seguridad para toda la población beneficiaria.

Documentación y grupos de riesgo

Los requisitos para acceder a la vacuna varían según la edad y las condiciones de salud del afiliado. En el caso de las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses, el trámite es directo: solo deben presentar su credencial de PAMI y el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este grupo se considera prioritario dentro del esquema preventivo anual.

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Por otro lado, los afiliados que tengan menos de 65 años pero que presenten factores de riesgo deben cumplir con un requisito adicional. Además de exhibir la credencial de la obra social y el DNI, tienen que presentar de forma obligatoria la indicación médica que justifique la aplicación de la dosis.

Esta diferenciación busca asegurar que los insumos lleguen de forma correcta a quienes poseen patologías previas que complican un cuadro gripal.

Atención sin turno previo

La modalidad de atención por demanda espontánea es uno de los ejes centrales de la comunicación oficial para este martes 14 de abril. PAMI insistió en que los jubilados y pensionados pueden acercarse a los puntos de vacunación en los horarios habituales de atención sin gestiones administrativas previas.

El objetivo es maximizar la cobertura antes de que comiencen las temperaturas más bajas del año.

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Es importante que los afiliados verifiquen contar con la documentación física o digital al momento de presentarse. La presentación de la credencial es el elemento que permite validar la vigencia del beneficio en el sistema y asegurar la gratuidad total de la prestación.

La vacuna se encuentra disponible para todos los perfiles de la obra social, siempre que cumplan con los criterios de salud establecidos para cada franja etaria.

GZ / lr