El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió este viernes 10 de abril el listado detallado de las condiciones de salud que se consideran factores de riesgo para acceder a la vacuna antigripal.

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Entre los grupos priorizados están quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, enfisema congénito, fibrosis quística, displasia broncopulmonar y asma moderada o grave. La medida también alcanza a pacientes con traqueostomía crónica o hernia diafragmática, buscando mitigar complicaciones graves durante la temporada invernal.

Las afecciones cardíacas conforman otro de los pilares centrales de la campaña de inmunización de la obra social. Se encuentran habilitados para recibir la dosis aquellos afiliados con insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías o que posean un reemplazo valvular, así como los pacientes con cardiopatías congénitas.

La precisión en los factores de riesgo permite que el sistema de salud identifique a los beneficiarios con mayor vulnerabilidad ante el virus de la gripe.

Inmunodeficiencias, trasplantes y cuadros oncohematológicos

PAMI incluyó en su protocolo a personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, destacando los casos de infección por VIH/sida y el uso de medicación inmunosupresora. En este último punto, se especificó que la cobertura alcanza a quienes consumen altas dosis de corticoides por más de 14 días.

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También se sumaron al listado la desnutrición grave y la asplenia funcional o anatómica, incluyendo a quienes padecen anemia drepanocítica, debido a su cuadro clínico particular.

En relación con las enfermedades oncohematológicas, la vacunación está indicada para pacientes con tumores de órganos sólidos en tratamiento y para aquellos con afecciones oncohematológicas hasta seis meses después de la remisión completa.

El esquema de la obra social también garantiza la dosis para los receptores de trasplantes de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos, asegurando la protección de quienes transitan procesos de recuperación inmunológica complejos.

Otros grupos de riesgo y advertencias sobre contraindicaciones

El listado se completa con otras condiciones de relevancia como la obesidad mórbida (IMC mayor a 40 kg/m2), la diabetes y la insuficiencia renal crónica, ya sea en diálisis o ante la expectativa de iniciarla próximamente.

Asimismo, se contemplan síndromes genéticos, malformaciones congénitas graves y enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio.

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El beneficio se extiende además a los convivientes de personas con enfermedades oncohematológicas o de recién nacidos prematuros de menos de 1.500 gramos.

Sobre la seguridad de la aplicación, el organismo aclaró que la única contraindicación detectada es presentar alergia a alguno de los componentes de la fórmula o haber manifestado una reacción alérgica ante una dosis previa de la vacuna.

Para despejar dudas adicionales o solicitar información sobre la campaña, los afiliados pueden contactarse con el servicio "PAMI Escucha" a través de la línea telefónica 138. El criterio médico y la verificación de la patología preexistente son los ejes que ordenan la asignación de las dosis disponibles.

GZ / lr