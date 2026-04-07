La obra social PAMI actualizó la normativa para la gestión y entrega de pañales en todo el país, estableciendo requisitos específicos para la validez de las recetas. Según el nuevo esquema, cualquier afiliado con indicación médica puede solicitar este insumo. Un cambio fundamental radica en la vigencia de las órdenes: aquellas Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas o renovadas a partir del 1° de marzo de 2026 deben renovarse obligatoriamente cada 90 días, es decir, cada tres meses, mediante una nueva gestión del médico de cabecera.

Para quienes cuentan con una OME emitida antes de esa fecha límite del 1° de marzo, la vigencia original se mantiene hasta su vencimiento. Sin embargo, una vez que ese documento expire y se genere uno nuevo, la siguiente orden entrará automáticamente en el esquema de renovación trimestral. Esta medida busca mantener un control actualizado sobre la necesidad clínica del paciente y garantizar que la provisión sea acorde a su situación de salud presente.

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Respecto a las cantidades, el organismo informó que se mantendrá el mismo número de unidades que el afiliado ya tenía autorizado para retirar por farmacia. En situaciones particulares donde se requiera un volumen mayor al habitual, el sistema exige una autorización especial para habilitar el incremento. La logística de distribución domiciliaria permite que cualquier persona mayor de 18 años pueda recibir los productos en el lugar de residencia declarado por el beneficiario.

Logística de entrega y avisos de visita

El sistema de distribución domiciliaria contempla protocolos específicos en caso de que el afiliado o un tercero no se encuentren en la vivienda al momento de la llegada del proveedor. En una primera instancia, el transportista dejará un aviso de visita y programará una segunda instancia de entrega. Si en este segundo intento tampoco se logra concretar la recepción de los insumos, se notificará al usuario sobre un punto de retiro asignado, donde los productos permanecerán disponibles por siete días corridos.

Fuente: PAMI

La comunicación sobre cualquier inconveniente o cambio en el estado de la entrega se realizará a través de los canales de contacto que el afiliado tenga registrados ante PAMI. El proveedor tiene la obligación de informar al usuario si surgen problemas que alteren el cronograma previsto. Esta trazabilidad busca reducir la incertidumbre y asegurar que los insumos básicos de higiene lleguen a destino de manera efectiva, minimizando los traslados innecesarios de los adultos mayores.

En el caso de recibir productos defectuosos o ante la falta de entrega del pedido, los beneficiarios deben canalizar su reclamo por las vías oficiales. PAMI estableció que el reemplazo de la mercadería debe llegar en un plazo máximo de hasta siete días hábiles una vez efectuada la queja. Para estas gestiones, se encuentra disponible la línea 138 - PAMI Escucha y Responde, que atiende las 24 horas del día para canalizar solicitudes y reclamos vinculados a la provisión.

Criterios de transparencia y control de insumos

La obligatoriedad de que el médico de cabecera emita una nueva OME antes del vencimiento trimestral refuerza el vínculo entre el profesional y el paciente en el seguimiento de su condición. Este requisito de los 90 días permite a la obra social auditar de forma más eficiente el consumo de insumos de alta demanda. La digitalización del trámite a través de la Orden Médica Electrónica agiliza el proceso, eliminando la necesidad de trámites presenciales complejos para la continuidad del beneficio.

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Para garantizar que la ayuda llegue de forma transparente, el sistema cruza los datos de las autorizaciones especiales con las necesidades detectadas por los profesionales de salud. Los afiliados pueden consultar en todo momento el estado de su trámite y los periodos de vigencia de sus órdenes vigentes para evitar interrupciones en el suministro. La eficiencia en la entrega de pañales es considerada una prioridad dentro de la canasta de prestaciones básicas de la obra social.

El cumplimiento de estos pasos administrativos es indispensable para sostener el flujo de entrega sin demoras. Se recomienda a los familiares y cuidadores verificar las fechas de emisión de las órdenes médicas para solicitar la renovación con antelación suficiente. De esta manera, el sistema de 2026 busca profesionalizar la distribución y asegurar que la logística domiciliaria funcione como un puente real de servicio entre el organismo y los hogares de los afiliados.

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