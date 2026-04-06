El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) oficializó la actualización de sus plataformas de contacto y gestión para los afiliados en todo el país. La entidad puso el foco en la diversificación de canales. El objetivo declarado por el organismo es agilizar la realización de trámites y asegurar la recepción de novedades sobre prestaciones de manera directa, sin que los jubilados deban recurrir a gestores externos que puedan comprometer su seguridad financiera.

PAMI: guía de vacunación, factores de riesgo y compatibilidad de dosis

Para las situaciones de riesgo de vida, la obra social recordó que los beneficiarios deben comunicarse con el número telefónico específico asignado a su zona de residencia. En estos casos, el protocolo exige que el afiliado o su familiar tengan a disposición el número de afiliación, un teléfono de contacto y la dirección exacta donde se requiere la asistencia. Esta segmentación geográfica busca optimizar los tiempos de respuesta de las unidades móviles ante cuadros de urgencia que no pueden ser canalizados por las vías administrativas habituales.

El rol de PAMI Escucha y la atención las 24 horas

Uno de los pilares del sistema de comunicación es el servicio denominado PAMI Escucha y Responde. Se trata de un centro integral de atención telefónica diseñado para procesar consultas, sugerencias y reclamos vinculados a los servicios médicos y prestaciones sociales. Según los datos oficiales, la línea gratuita 138 funciona de forma ininterrumpida durante los 365 días del año. Este canal centraliza la demanda de información en todo el territorio nacional, permitiendo que los usuarios resuelvan dudas sobre cartillas o coberturas sin necesidad de trasladarse.

En paralelo, el organismo informó que se encuentra en proceso de rediseño de su asistente virtual. El BOT de PAMI en WhatsApp atraviesa una etapa de actualización técnica con la premisa de ofrecer una experiencia "más simple y eficiente". Esta herramienta digital busca brindar respuestas claras y sumar nuevas funcionalidades que permitan autogestionar pedidos de turnos o verificar el estado de expedientes directamente desde el teléfono celular, reduciendo la brecha digital y la congestión en las oficinas físicas.

Presencialidad y seguridad ante estafas virtuales

Pese al avance de la digitalización, la atención en agencias se mantiene como un canal fundamental para la gestión de expedientes complejos. El sistema cuenta actualmente con más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) distribuidas en diferentes jurisdicciones. Para acceder a la atención personalizada, los afiliados deben solicitar un turno previo a través de la web oficial o acercarse a la dependencia que les corresponda según su domicilio. Este esquema busca organizar el flujo de personas y minimizar los tiempos de espera en las salas de atención.

PAMI: coberturas y descuentos vigentes en medicamentos

Respecto a la comunicación en entornos digitales, el organismo fue taxativo sobre la importancia de verificar la identidad de las cuentas. Las redes sociales oficiales en Instagram, Facebook y X operan bajo el nombre de usuario @pami.org.ar y @pami_org_ar, respectivamente. PAMI advirtió que los usuarios deben buscar el tilde de verificación azul para confirmar la autenticidad de la cuenta y recordó que la institución no utiliza intermediarios para sus gestiones.

La seguridad informática se convirtió en una prioridad tras el aumento de intentos de fraude dirigidos a la tercera edad. La entidad remarcó que nadie está autorizado a cobrar por prestaciones o gestiones administrativas. Como medida preventiva, se habilitó la suscripción a un newsletter mensual que envía consejos de salud y alertas de seguridad directamente al correo electrónico de los beneficiarios. "Comunicate únicamente con nuestros canales oficiales", enfatizó el organismo en su última actualización de protocolos de seguridad para evitar estafas virtuales.

GZ / lr