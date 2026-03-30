PAMI decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el territorio nacional. La medida responde de forma directa al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se registra en los últimos años y a la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2), la cual presenta una mayor transmisibilidad entre la población.

El objetivo central de este operativo es garantizar una mayor inmunidad para los afiliados antes de que comience el periodo de máxima circulación del virus. Al tratarse de uno de los grupos de riesgo, la inmunización temprana busca evitar que los pacientes desarrollen complicaciones o cuadros de salud graves que pongan en peligro su integridad.

PAMI: comenzó la vacunación antigripal en 6.700 farmacias

Los afiliados pueden aplicarse la dosis en cualquier farmacia de la red PAMI sin necesidad de presentar una orden médica ni solicitar un turno previo. Para facilitar el acceso, el organismo habilitó un buscador de farmacias en su sitio web oficial y la línea telefónica 138 (PAMI Escucha), donde se debe marcar la opción 0 para obtener información.

Requisitos y documentación para acceder a la vacuna

Para recibir la inmunización, el único requisito general es presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de la obra social al momento de concurrir al establecimiento. No obstante, se sugiere a los jubilados comunicarse previamente con la farmacia donde se vacunan habitualmente antes de asistir al lugar.

En el caso de las personas menores de 65 años que presenten factores de riesgo, la normativa de PAMI exige un paso adicional. Estos afiliados deberán acreditar su condición mediante la presentación de la documentación médica pertinente que certifique la necesidad de recibir la vacuna antigripal por su situación de salud.

La obra social informó que la dosis contra la gripe puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas que integran el Calendario Nacional. Esta compatibilidad permite a los adultos mayores completar sus esquemas de vacunación en una sola visita, optimizando los tiempos de protección frente a diversas patologías.

Adelantaron el inicio de la campaña de vacunación antigripal de este año

Respecto a los cuidados médicos, la única contraindicación establecida es poseer alergia a alguno de los componentes de la fórmula o haber manifestado una reacción alérgica grave tras recibir una dosis previa de la vacuna. Para consultas adicionales, los interesados pueden ingresar al portal específico de la campaña en la web oficial del instituto.

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