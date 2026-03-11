El Ministerio de Salud de la Nación pondrá en marcha este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, con un comienzo anticipado de tres semanas respecto al año pasado. La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios y a la circulación de la nueva variante de la influenza H3N2.

El Poder Ejecutivo de la Nación implementó una estrategia de preparación constituida por la capacitación de equipos sanitarios, la publicación de lineamientos técnicos y la puesta en marcha de un tablero de monitoreo que dará la posibilidad de seguir en tiempo real el avance de la vacunación en cada provincia.

Operativo invierno de PAMI: cómo vacunarse gratis y sin orden médica a partir del 9 de marzo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo a la información difundida por la cartera sanitaria nacional, la inoculación puede aplicarse de forma simultánea con otra dosis enmarcadas en el Calendario nacional, lo que facilita completar esquemas de inmunización en una misma visita al centro de salud.

Campaña de vacunación antigripal 2026

Para la campaña de vacunación antigripal 2026, el Gobierno nacional adquirió un total de 8.160.000 dosis, destinadas a cubrir la demanda de la población objetiva en todo el país.

Campaña de vacunación antigripal 2026: quiénes pueden vacunarse

La vacunación antigripal está destinada sobre todo a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones en caso de contraer influenza. Entre ellos se encuentran:

-Personal de salud.

-Niños y niñas de entre 6 y 24 meses.

-Personas mayores de 65 años.

-Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

-Puérperas hasta 10 días posteriores al parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo

-Personas de cualquier edad con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Gripe H3N2 en Argentina: quiénes deben vacunarse y cuántas dosis corresponden en 2026

En declaraciones otorgadas a la Agencia de Noticias Argentinas (NA) desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que “el objetivo principal es fortalecer la inmunidad de la población más vulnerable, reducir las complicaciones asociadas a la gripe y disminuir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud durante los meses de mayor circulación viral”.

Según detallaron fuentes ministeriales, más de 1.800.000 dosis ya fueron distribuidas a las distintas jurisdicciones, mientras que se prevé un nuevo envío superior al millón de unidades antes de que finalice marzo para reforzar el abastecimiento en todo el territorio.

Campaña de vacunación antigripal 2026

La campaña de vacunación antigripal 2026 se desarrollará en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, donde las dosis estarán disponibles de forma gratuita para los grupos priorizados establecidos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Adelantaron el inicio de la campaña de vacunación antigripal de este año

A través de la web oficial argentina.gob.ar, desde el Ministerio de Salud precisaron que “buscan anticiparse al incremento estacional de casos de influenza y reforzar la cobertura en los grupos más vulnerables, especialmente entre los adultos mayores, uno de los sectores con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves”.

PM/ff