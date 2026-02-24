El Gobierno nacional adelantó la campaña de vacunación antigripal 2026 y comenzó el envío de dosis a las 24 jurisdicciones del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires. La decisión, que en otros años se implementaba recién en abril, responde al seguimiento epidemiológico internacional y al crecimiento de la circulación de la variante H3N2, particularmente de su subclado K, que mostró mayor transmisibilidad en el hemisferio norte y Europa.

Según datos oficiales, en esta primera etapa se distribuyen cerca de 800.000 dosis con el objetivo de iniciar la inmunización de los grupos priorizados antes de que se intensifique la circulación estacional del virus en la Argentina, fenómeno que históricamente se registra entre abril y julio, aunque en los últimos años comenzó a adelantarse.

Quiénes deben vacunarse en la primera etapa de la campaña antigripal

La estrategia sanitaria contempla una aplicación escalonada, priorizando a quienes presentan mayor riesgo de complicaciones por gripe.

- Niños y niñas de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas, salvo aquellos que ya hayan completado el esquema en años anteriores, a quienes les corresponde una sola dosis anual.

- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: una dosis anual. En estos casos se requiere constancia médica que acredite enfermedades preexistentes incluidas dentro de los grupos de riesgo.

- Mayores de 65 años: una dosis anual, sin necesidad de indicación médica.

- Embarazadas: pueden vacunarse en cualquier trimestre de la gestación.

- Puérperas: deben aplicarse la vacuna antes del egreso de la maternidad o, como máximo, hasta diez días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo.

- Personal de salud: una dosis anual obligatoria.

- Personal estratégico: incluye a trabajadores cuya función es considerada esencial para el funcionamiento del Estado, como fuerzas de seguridad.

El objetivo es reducir hospitalizaciones, complicaciones respiratorias graves y la sobrecarga del sistema sanitario durante los meses de mayor circulación viral.

Variante H3N2: qué se sabe sobre el subclado K

La influenza H3N2 es uno de los subtipos del virus de la gripe estacional. Se transmite con facilidad a través de secreciones respiratorias y puede generar cuadros que van desde síntomas leves hasta formas graves, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños pequeños.

El subclado K —también mencionado en algunos reportes como J.2.4.1— fue identificado como una variante con mayor capacidad de transmisión en el hemisferio norte. En Estados Unidos y varios países europeos se registró una circulación sostenida durante el invierno boreal, lo que encendió las alertas sanitarias en la región.

En la Argentina, las autoridades epidemiológicas detectaron una expansión temprana de virus respiratorios en las últimas temporadas, lo que motivó el adelantamiento de la campaña para asegurar que la población priorizada cuente con inmunidad antes del eventual pico.

Por qué se adelantó la campaña antigripal 2026

El Ministerio de Salud explicó que la decisión responde a una “estrategia preventiva” frente al escenario internacional. La experiencia reciente demostró que los virus respiratorios pueden modificar sus patrones de circulación y adelantarse respecto de los calendarios tradicionales.

Con la distribución anticipada de vacunas, se busca:

- Garantizar cobertura temprana en los grupos de riesgo.

- Disminuir la probabilidad de complicaciones severas.

- Reducir el impacto sobre hospitales y centros de salud.

- Mitigar el posible efecto de la mayor transmisibilidad atribuida al subclado K.

La vacuna antigripal se actualiza cada año para adecuarse a las cepas predominantes en circulación. Su aplicación no solo protege a quienes la reciben, sino que también contribuye a disminuir la transmisión comunitaria.

