Gripe H3N2 en Argentina: quiénes deben vacunarse y cuántas dosis corresponden en 2026

El Gobierno nacional adelantó la campaña de vacunación antigripal 2026 ante el avance de la variante H3N2 del virus de la influenza, una cepa que presenta alta capacidad de transmisión y que ya muestra circulación creciente en distintos países del hemisferio norte.

A través del Ministerio de Salud de la Nación, comenzó el envío de dosis a las 24 jurisdicciones del país con el objetivo de iniciar la inmunización antes de que se intensifique la temporada de virus respiratorios, que en Argentina suele registrarse entre abril y julio.

Según informaron fuentes oficiales, la primera distribución contempla cerca de 800.000 dosis, que serán destinadas principalmente a los grupos considerados de mayor riesgo.

Campaña antigripal 2026: quiénes deben vacunarse

Las autoridades sanitarias establecieron una serie de grupos prioritarios para recibir la vacuna antigripal en esta primera etapa de la campaña.

Entre ellos se encuentran:

Niños de 6 a 24 meses

Deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas. En el caso de aquellos que ya hayan recibido dos dosis en campañas anteriores, corresponde aplicar una sola dosis de refuerzo anual.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo

Este grupo debe aplicarse una dosis anual, siempre que se presente documentación que certifique enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo, como patologías respiratorias, cardíacas o inmunológicas.

Mayores de 65 años

Deben recibir una dosis anual, sin necesidad de indicación médica.

Embarazadas

Pueden vacunarse en cualquier momento del embarazo, ya que la inmunización protege tanto a la madre como al bebé durante los primeros meses de vida.

Puérperas

Deben recibir la vacuna antes del egreso de la maternidad o dentro de los primeros 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante la gestación.

Personal de salud

Deben aplicarse una dosis anual debido al alto nivel de exposición al virus.

Personal estratégico

Incluye trabajadores cuya actividad es considerada esencial para el funcionamiento del Estado, como integrantes de las fuerzas de seguridad.

La variante H3N2 y su nuevo subclado

El adelantamiento de la campaña responde al crecimiento de la circulación internacional del subclado K de la influenza H3N2, una variante que ha mostrado mayor capacidad de transmisión en distintos países de Europa y Estados Unidos.

La influenza H3N2 es uno de los virus respiratorios que causan gripe estacional. Si bien puede provocar cuadros leves, en personas mayores, niños pequeños o pacientes con enfermedades crónicas puede derivar en complicaciones graves.

Según los reportes epidemiológicos, esta variante —también mencionada en algunos informes como J.2.4.1— comenzó a detectarse con mayor frecuencia en distintas regiones del mundo y ya registra presencia en Argentina.

Por qué se adelantó la campaña de vacunación

Históricamente, la campaña antigripal en el país comienza durante abril. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica de los últimos años muestra que la circulación de virus respiratorios se inicia cada vez más temprano.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud decidió anticipar la distribución de vacunas para garantizar que los grupos más vulnerables lleguen protegidos antes del pico de contagios.

El objetivo central es reducir la transmisión del virus, prevenir complicaciones y evitar un aumento de hospitalizaciones durante el invierno, especialmente si la variante H3N2 mantiene su tendencia de expansión.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacunación antigripal es gratuita en hospitales y centros de salud públicos para todos los grupos incluidos en el calendario de riesgo.