El Programa de Medicamentos PAMI ratificó su vigencia para los más de cinco millones de afiliados que dependen de la obra social para sostener sus tratamientos médicos. A través de una gestión orientada a la eficiencia de los recursos, el organismo confirmó que mantiene descuentos de hasta el 100% en fármacos esenciales, asegurando la sostenibilidad del sistema prestacional en todo el territorio nacional.

La entidad comenzó a implementar nuevos límites terapéuticos que se alinean con las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta medida busca promover el uso racional de los medicamentos y prevenir el consumo excesivo, garantizando que el esfuerzo económico del organismo se traduzca en una cobertura efectiva y segura para quienes presentan necesidades clínicas reales.

PAMI adelanta su campaña de vacunación antigripal 2026

Dentro del esquema de gratuidad total, el programa prioriza patologías de alta complejidad y enfermedades crónicas. El beneficio del 100% alcanza a los tratamientos para la diabetes, medicamentos oncológicos y oncohematológicos, además de la medicación específica para pacientes con VIH y Hepatitis B y C, cumpliendo con la normativa vigente sobre tratamientos especiales.

Coberturas específicas y patologías con beneficio total

La lista de medicamentos con cobertura completa incluye insumos críticos para la salud de los jubilados. Entre ellos se destacan los fármacos para la hemofilia, los destinados a procesos de trasplantes y aquellos indicados para trastornos hematopoyéticos. También se encuentran cubiertos al 100% los tratamientos para la artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas y medicamentos oftalmológicos intravítreos.

El programa también contempla el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y el hiperparatiroidismo, además de la osteoartritis. Para aquellas patologías que no entran en el rango de gratuidad total, PAMI dispone de un escalafón de descuentos que va desde el 50% al 80% en casos de enfermedades agudas y crónicas comunes, mientras que los medicamentos de uso eventual cuentan con una bonificación del 40%.

Para los afiliados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y no pueden afrontar los costos de su medicación, el organismo dispone de un subsidio por razones sociales. Este instrumento legal permite alcanzar la cobertura al 100% en medicamentos para patologías crónicas y agudas, previa evaluación de la condición socioeconómica del beneficiario que así lo requiera.

Cómo gestionar el acceso y el retiro en farmacias

El acceso a estos beneficios se realiza de manera simplificada a través de herramientas digitales. El primer paso consiste en solicitar al médico de cabecera la emisión de una receta electrónica, la cual se envía de forma automática al sistema de farmacias. Este método reduce la necesidad de trámites presenciales y agiliza la entrega de los insumos médicos en los puntos de atención habilitados.

Para retirar los medicamentos, el afiliado debe presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su credencial de PAMI. En caso de que el titular tenga dificultades de movilidad, el sistema permite que un familiar o persona de confianza realice el retiro en su nombre, siempre y cuando presente la documentación correspondiente del beneficiario ante el farmacéutico.

PAMI: guía y requisitos para la entrega de pañales a domicilio

Si un afiliado necesita un tipo de medicamento que no se encuentra en el listado ambulatorio estándar, la gestión puede realizarse a través de la página web oficial del organismo o en cualquiera de las agencias de PAMI. Estas vías administrativas aseguran que todas las demandas terapéuticas sean canalizadas y analizadas para garantizar el derecho a la salud de los pensionados y jubilados.

La sostenibilidad del programa depende, según informó el organismo, de una gestión eficiente que combine la cobertura médica con el control de los recursos disponibles. Al adoptar los parámetros de la OMS, PAMI busca equilibrar la balanza entre la gratuidad de los tratamientos de alta demanda y la responsabilidad fiscal necesaria para mantener el servicio operativo para todos sus usuarios.

GZ / lr