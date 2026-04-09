La digitalización de los trámites previsionales trajo consigo nuevos desafíos en materia de seguridad informática para los adultos mayores. Este jueves 9 de abril, PAMI reforzó su campaña de prevención contra las estafas virtuales, subrayando la importancia de proteger la información personal al utilizar computadoras o celulares. La obra social advirtió sobre la existencia de perfiles falsos que buscan engañar a los afiliados y brindó pautas precisas para reconocer la legitimidad de sus canales de comunicación en redes sociales.

Para identificar las cuentas oficiales de PAMI, los usuarios deben prestar atención a tres indicadores fundamentales que garantizan la autenticidad del perfil. En primer lugar, las cuentas reales siempre cuentan con el tilde de verificación junto al nombre de la cuenta. Además, estos perfiles poseen un historial de publicaciones extenso y recurrente, sumado a una base de miles de seguidores. La ausencia de cualquiera de estos elementos es una señal de alerta sobre la posible falsedad del canal de contacto.

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La recomendación principal ante la sospecha de un engaño es interrumpir la comunicación de forma inmediata y, bajo ningún concepto, compartir datos sensibles como contraseñas, números de tarjeta o códigos de seguridad. La tecnología permite realizar gestiones desde el hogar, pero requiere que el afiliado se mantenga alerta frente a solicitudes de información que no provengan de los entornos validados por la institución nacional.

Recomendaciones y canales de denuncia

En caso de que un afiliado sospeche que está siendo víctima de un intento de estafa, PAMI dispone de vías de contacto seguras para verificar la veracidad de cualquier trámite. La principal herramienta de asistencia es la línea telefónica 138 - PAMI Escucha y Responde, donde los operadores pueden confirmar si una solicitud de datos es legítima o se trata de un fraude. Asimismo, se insta a los usuarios a contactar exclusivamente a través de los canales oficiales que cumplen con los requisitos de verificación mencionados.

La prevención es la herramienta más eficaz para cuidar la seguridad de los datos. "¡No te dejes engañar!", enfatizaron desde la obra social al difundir estos consejos. La táctica de los estafadores suele basarse en la urgencia o en la oferta de beneficios inexistentes para captar la atención del usuario. Por este motivo, el historial de publicaciones y la cantidad de seguidores funcionan como una barrera de validación social que permite distinguir una institución establecida de un perfil creado recientemente con fines delictivos.

La atención se centra en el uso responsable de los dispositivos. Mantenerse conectados requiere conocer las herramientas de seguridad que las propias plataformas digitales ofrecen. PAMI recordó que sus agentes nunca solicitarán claves bancarias ni transferencias de dinero a través de mensajes directos en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que todos los trámites oficiales se realizan por los sistemas internos del organismo.

Protección de datos personales en el entorno digital

La seguridad de la información es un activo fundamental en el contexto actual de trámites a distancia. El organismo remarcó que proteger los datos personales es una tarea compartida entre la institución y sus beneficiarios. Al identificar correctamente los canales oficiales, se reduce drásticamente la posibilidad de éxito de las estafas virtuales, asegurando que los servicios de salud y asistencia lleguen a sus destinatarios sin interferencias de terceros.

El ecosistema digital de PAMI está diseñado para facilitar la vida de los jubilados, pero solo si se utiliza dentro de los márgenes de seguridad establecidos. La verificación del tilde azul no es un detalle menor, sino el principal sello de confianza que las plataformas otorgan a las entidades públicas. Ante la duda, la premisa de la obra social es clara: no entregar información y buscar asistencia inmediata a través de los canales de respuesta telefónica habilitados las 24 horas.

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Por último, se recomienda a los familiares y cuidadores de los afiliados colaborar en la supervisión de los perfiles que siguen los adultos mayores en sus redes sociales. Identificar perfiles falsos a tiempo puede evitar dolores de cabeza financieros y legales. La educación digital y el uso de las herramientas de verificación difundidas este 9 de abril son los pilares de la defensa contra la ciberdelincuencia en el sector previsional argentino.

GZ / lr