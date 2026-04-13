Los astronautas de Artemis II deberán cumplir con una rehabilitación de 45 días tras su regreso a la Tierra

En misiones cortas como lo fue la Artemis II, se estima que los astronautas de la NASA sufrieron una pérdida de masa muscular que ronda entre el 1 y 2% especialmente en dos partes del cuerpo: piernas y espalda. El proceso de rehabilitación que se extenderá por 45 días incluirá rutinas intensivas de fisioterapia y ejercicio. Además, los especialistas controlarán la redistribución de líquidos en su cuerpo y posibles alteraciones visuales. La medicina espacial pone especial énfasis en el sistema inmune, que se debilita significativamente durante las misiones espaciales.

La exposición a la microgravedad y las fuerzas extremas de la reentrada a la atmósfera, que alcanzan hasta 3,9 veces la gravedad terrestre, demandan una intervención médica inmediata y sostenida.

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El cuerpo de los integrantes de la tripulación de Artemis II debe readaptarse a la gravedad. Los cosmonautas pueden sufrir desorientación, mareos y náuseas. Incluso, es habitual que se vean impedidos de caminar por sus propios medios.

Los integrantes de la tripulación de Artemis II

Además de la masa muscular, los médicos monitorean otros aspectos como la densidad ósea, que también disminuye en el espacio, y la capacidad cardiovascular, ya que el corazón trabaja de manera diferente en microgravedad.

Debilitamiento del sistema vestibular: pérdida de equilibrio

El efecto más inmediato tras el regreso a la Tierra es la pérdida del equilibrio. Durante la estancia en el espacio, el sistema vestibular (ubicado en el oído interno y responsable del balance) se desactiva parcialmente debido a la falta de señales de gravedad.

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No es que "olviden" el movimiento para caminar, los astronautas suelen ser trasladados en camillas al aterrizar, no por lesiones, sino para proteger su sistema musculoesquelético debilitado y evitar caídas mientras su cerebro recalibra la verticalidad.

Un cuerpo “acostumbrado al espacio”: por qué los músculos se debilitan

Uno de los principales efectos de la microgravedad es la pérdida de masa muscular. En ausencia de la gravedad terrestre, los músculos, especialmente los de las piernas, la espalda y el cuello, dejan de trabajar con la misma intensidad que en la Tierra. Como resultado, comienzan a debilitarse y a reducir su volumen, un fenómeno conocido como atrofia muscular.

¿Cómo sigue la vida de los 4 astronautas de Artemis II?

En condiciones normales, el cuerpo humano utiliza constantemente estos grupos musculares para mantenerse erguido, caminar o realizar movimientos cotidianos. Sin embargo, en el espacio, los astronautas flotan y requieren mucho menos esfuerzo físico para desplazarse. Esto provoca que el organismo “ahorre energía” y reduzca el tejido muscular que considera innecesario.

PM