Desde Lima, Perú — El proceso electoral en Perú se extiende más allá del domingo 12 de abril. Tras una jornada marcada por demoras en la apertura de mesas, fallas en la distribución del material electoral y denuncias de irregularidades, miles de ciudadanos volvieron a las urnas este lunes 13 en los centros en los que no se había podido votar.

Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, en una elección que además marcó el regreso al sistema bicameral tras más de tres décadas.

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Con más de 30 fórmulas presidenciales en competencia, los comicios se desarrollan en un contexto de fuerte fragmentación política y desconfianza en los partidos, lo que deja un escenario abierto y competitivo.

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10:29 | Persisten los inconvenientes en la votación

Hay mesas que aún no fueron habilitadas y otras que, pese a estar instaladas, no cuentan con la presencia de personeros de los partidos, lo que impide que los electores puedan emitir su voto con normalidad.

10:09 | Con el 51,9% de las mesas escrutadas, así se distribuyen los votos

Con más de la mitad de las mesas procesadas, los resultados parciales muestran un escenario sin un claro dominante:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,94%

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 14,74%

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 12,92%

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 9,81%

Carlos Álvarez (País para Todos): 8,47%

Roberto Sánchez (Juntos por Perú): 7,78%

Alfonso López Chau (Ahora Nación): 7,61%

Los datos ubican a Keiko Fujimori en el primer lugar, seguida por Rafael López Aliaga, en una elección marcada por la dispersión del voto. Aunque el conteo continúa, el escenario actual anticipa una segunda vuelta entre ambos candidatos, ya que ninguno alcanza la mayoría necesaria para imponerse en primera instancia.

06:45 | Avanza el procesamiento de actas, pero el conteo sigue abierto

En las primeras horas del lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el avance en la actualización de resultados ronda el 46% de las actas procesadas, sobre un total cercano a las 93 mil.

Hasta ese momento, se habían contabilizado más de 39 mil actas, mientras que una pequeña parte fue derivada a los Jurados Electorales Especiales para su revisión. Más de la mitad de las actas aún permanecen pendientes, por lo que el escrutinio oficial continúa en desarrollo.