Carrió sobre el caso Adorni: "Es una película de Almódovar sobre la corrupción, ¿a quién se le ocurre ir en avión privado a Punta del Este?

Elisa Carrió criticó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al asegurar que su caso “es una película de Almódovar sobre la corrupción argentina”.

Al referirse a la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, dijo que era “divina, divina, divina con todas esas explicaciones”.

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"Es una corrupción de Almodóvar”

"Es una corrupción de Almodóvar. Si no hubiera estado la escribana... es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto", afirmó.

Cuando se le preguntó si el vocero presidencial era “corrupto”, la líder de la Coalición Cívica-ARI respondió: “Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia que yo lo vi en la Cámara de Diputados”.

¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?

Además recordó que en la Cámara Baja “veía que llegaba gente humilde, que está bien que llegue humilde y está bien el ascenso social”.

“Se compraban un buen reloj, primero, y después se empiezan hacer los chetos y les gusta. ´Tenemos que tener una casa en un country, jugar al golf´. Pero todos los nuevos ricos que llegaron a Resistencia que nadie los conocía se hacían socios del golf. Yo no sé por qué pero es así”, relató Carrió al canal de streaming “Gelatina”.

“Entonces ahí vienen y se compran la casa del country porque tienen que jugar al golf, que es un clavo porque después tenés que pagar expensas. Pero no importa estamos todos encarcelados, pero estamos bien. Después no puede vivir ahí, tiene que irse a Parque Patricios, y ahí empieza, y después el amigo lo invita a Punta”, prosiguió.

Y luego se preguntó: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”

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Elecciones 2027

También consideró que el presidente Javier Milei “no” será reelecto en 2027. Aunque expresó que “mucha gente de clase media se hartó de la corrupción anterior”, porque “fue un autoritarismo ineficaz y populista”, sostuvo que “puede ganar una alternativa” que no sea el kirchnerismo.

“Creo que se están empezando a romper las polarizaciones, lo de Orbán es un ejemplo, se están volviendo a romper las ultraderechas. Las sociedades van de un extremo al otro, pero hay un punto en que vuelven al medio”, aseguró.

Papa León XIV

Al referirse al rol de León XIV en el conflicto de Medio Oriente, Carrió opinó: “Este Papa me gusta porque es callado, habla cuando tiene que hablar. Lo eligió bien Bergoglio”.