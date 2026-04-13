Impacto en las provincias: Misiones disolvió Misiopharma y la integró a Biofábrica "para optimizar recursos públicos"

El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, oficializó la disolución de MisioPharma S.E. y la integración de su estructura a la Biofábrica Misiones, en el marco de una reorganización del esquema productivo vinculado al desarrollo de cannabis medicinal y biotecnología.

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MisioPharma a Biofábrica

La medida establece la transferencia del personal científico, equipamiento y capacidades técnicas de MisioPharma hacia Biofábrica, “con el objetivo de concentrar recursos y consolidar una única plataforma de desarrollo en el sector”, según señala un comunicado oficial.

Al referirse a la decisión, el mandatario provincial planteó la necesidad de adaptar el funcionamiento del Estado a las condiciones actuales. Así explicó que resolvió avanzar con la disolución de la empresa “para que su personal científico, sumamente capacitado, y sus recursos técnicos se integren plenamente a la Biofábrica Misiones para potenciar su crecimiento”.

Además sostuvo que la medida responde a un cambio en el contexto del mercado vinculado al cannabis medicinal, donde hoy existe mayor disponibilidad de insumos y alternativas productivas. En ese marco, indicó que “el Estado debe ser dinámico, activo”, y remarcó la importancia de optimizar el uso de los recursos públicos”.

El mandatario misionero subrayó que el proceso permitirá concentrar capacidades bajo una misma estructura institucional y señaló que el conocimiento desarrollado en la provincia continuará fortaleciéndose “bajo un mismo techo”, con mayor escala operativa y proyección.

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Disolución de MisioPharma

MisioPharma S.E., creada en 2019, tenía como objetivo la producción, industrialización y comercialización de cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos. Su funcionamiento se articulaba con Biofábrica Misiones, encargada de la producción primaria de la materia vegetal, en un esquema integrado dentro del sistema público.

En los últimos años, Biofábrica consolidó su capacidad productiva en el cultivo de cannabis medicinal, con desarrollo tecnológico propio y mejoras en rendimiento, abasteciendo al laboratorio provincial en la elaboración de aceites y derivados.

Para dar cumplimiento al proceso, el Poder Ejecutivo dictó el decreto correspondiente que establece los pasos administrativos para la disolución de la sociedad.

En ese marco, se instruyó a la Fiscalía de Estado a constituirse en la sede social el próximo 16 de abril de 2026 a las 9 horas, con el objetivo de formalizar la disolución por voluntad del socio único y avanzar en el cierre ordenado de la entidad.