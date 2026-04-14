Crimen de “Wazón” Romero: detienen al sospechoso de facilitar el arma y la causa suma testimoniales

La investigación por el asesinato de Jonathan Manuel “Wazón” Romero (30) avanzó en las últimas horas con la detención de un joven de 26 años acusado de haber facilitado el arma de fuego utilizada en el ataque. El procedimiento, realizado en Resistencia, consolida la hipótesis de que el crimen habría contado con más de un participante.

La medida se produjo tras un testimonio considerado determinante por los investigadores, que ubicó al nuevo detenido como quien habría entregado el arma al autor de los disparos. La causa, caratulada provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, comienza así a incorporar elementos que podrían escalar la imputación.

Un caso que se aleja de la hipótesis individual

Desde el inicio, el entorno de la víctima puso en duda la versión de defensa propia sostenida por Damián Escalante, quien reconoció haber disparado. La aparición de un presunto proveedor del arma fortalece la idea de una acción coordinada o con apoyo previo.

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Además, en la escena del hecho se secuestraron vainas de distintos calibres, lo que sugiere una balacera con múltiples disparos y abre interrogantes sobre la posible participación de terceros.

La querella apunta a un homicidio doblemente agravado

En paralelo, la causa tuvo una jornada intensa en Fiscalía con la declaración de familiares de la víctima. A la salida, su hermano evitó dar detalles por el impacto emocional, pero fue contundente: “Lo único que pedimos es justicia y cadena perpetua”.

El abogado querellante, Pablo Vianello, advirtió que el caso podría encuadrarse en una figura más grave: homicidio doblemente agravado, tanto por el uso de arma de fuego como por la posible alevosía.

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“El nivel de violencia es un dato central: se habla de numerosos disparos y de una secuencia que deberá reconstruirse con precisión”, explicó. En ese sentido, no descartó que surjan nuevos imputados a partir de testimonios y registros fílmicos.

La defensa cuestiona el proceso y anticipa nulidades

Por su parte, la defensa de Escalante, encabezada por la abogada Gabriela Tomljenovic, planteó fuertes objeciones al desarrollo inicial de la investigación. Según afirmó, no pudieron intervenir en testimoniales clave, lo que, a su entender, vulnera el derecho de defensa.

“No estamos pudiendo controlar la prueba”, sostuvo, y advirtió que esta situación podría derivar en planteos de nulidad por afectar el principio de igualdad de partes.

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Además, confirmó que el equipo legal también asumirá la representación de la madre del acusado, quien permanece detenida.

Una causa en expansión

Con tres personas detenidas y nuevas líneas investigativas abiertas, el expediente avanza hacia una reconstrucción más compleja del hecho: desde la logística previa hasta la mecánica exacta del ataque.

Las próximas pericias, especialmente la autopsia y los estudios balísticos, serán determinantes para establecer si existió planificación previa o una escalada violenta con intervención de varias personas, un punto clave para la calificación final del caso.