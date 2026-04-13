El oficialismo impulsa suspender las PASO en Chaco por un año: “Son un gasto innecesario”

El oficialismo chaqueño avanzó este lunes en la Cámara de Diputados con una iniciativa para suspender por un año las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en una decisión que vuelve a poner en discusión el costo y la utilidad del sistema electoral en la provincia.

La propuesta fue presentada por el bloque Chaco Puede, que plantea dejar sin efecto de manera transitoria el régimen vigente de primarias, sin alterar el calendario de elecciones generales ni el funcionamiento institucional.

Una suspensión temporal para las PASO en Chaco

El proyecto establece que la medida tenga carácter excepcional y acotado a un año, con el objetivo de aplicar únicamente a los comicios que se convoquen durante ese período.

En ese marco, se propone suspender la aplicación de la normativa que regula las PASO en la provincia, vigente desde 2012, aunque sin eliminar el sistema de forma definitiva.

La imagen de Zdero cayó fuerte en Chaco y Valdés quedó mejor parado en Corrientes

Desde el oficialismo remarcan que las elecciones generales se desarrollarán con normalidad, por lo que el esquema democrático no se vería afectado en su estructura central.

El eje económico: “evitar gastos innecesarios”

Uno de los principales argumentos del proyecto es el impacto presupuestario de organizar una elección primaria.

El presidente del bloque, Iván Gyoker, sostuvo que la iniciativa apunta a optimizar el uso de los recursos públicos: “Queremos evitar gastos innecesarios y destinar esos fondos a salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”.

Juraron Peche, Ferro y Meiriño: Zdero reordena el gabinete en medio de la caída de su imagen

Según plantean, el despliegue logístico y operativo que implican las PASO representa un costo significativo para el Estado, especialmente en un contexto económico que exige priorizar partidas.

Menor participación y calendario electoral

Otro de los fundamentos que expone el oficialismo tiene que ver con la baja participación ciudadana en las primarias, un fenómeno que, aseguran, se viene acentuando en los últimos procesos.

En esa línea, consideran que la reiteración de elecciones puede generar desgaste en el electorado, por lo que proponen simplificar el calendario electoral y concentrar la convocatoria en instancias decisivas.

Jorge Asís: “Milei ha cometido muchas chambonadas muy explícitas, muy obvias"

Cómo se elegirán los candidatos

En caso de aprobarse la suspensión, el proyecto establece que las candidaturas deberán definirse dentro de cada espacio político, de acuerdo con sus reglamentos internos.

Desde el bloque impulsor sostienen que este mecanismo garantiza la continuidad del sistema democrático, aun sin la instancia de primarias.