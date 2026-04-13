Tres homicidios en pocas horas en Chaco: hay detenidos y un menor involucrado

Una seguidilla de hechos violentos sacudió la madrugada del domingo en Resistencia y Fontana, donde tres personas fueron asesinadas con armas de fuego en menos de tres horas. Por los casos, hay tres detenidos, entre ellos un menor de edad señalado como presunto autor de uno de los disparos.

Las causas son investigadas por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la doctora Ana González de Pacce, que dispuso medidas urgentes para esclarecer cada uno de los episodios.

Un joven de 20 años fue asesinado en Resistencia

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en calle Montevideo al 1600, en la capital chaqueña. Allí, un joven de 20 años recibió disparos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al hospital Perrando, donde ingresó sin signos vitales.

Caso Loan: la madre cree que las cartas a Milei y la Corte Suprema fueron claves para iniciar el juicio

Tras las primeras tareas investigativas, la Policía detuvo a un hombre de 37 años, acusado de ser el autor del ataque. La Justicia ordenó su aprehensión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispuso la realización de pericias.

Una pelea en Fontana terminó con un hombre muerto

El segundo episodio se registró alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de avenida San Martín y pasaje Salta, en Fontana, donde un conflicto entre varias personas derivó en un tiroteo.

Un hombre de 47 años resultó herido y fue trasladado por familiares al hospital Luis Fleitas, donde falleció poco después.

Corrientes: condenaron a una banda de Rosario que robaba con inhibidores de señal

En el lugar, efectivos de la Comisaría Segunda demoraron a dos personas, entre ellas un menor de 17 años, y secuestraron un revólver que habría sido utilizado en el ataque. Según las primeras declaraciones, el disparo habría sido efectuado por el adolescente.

Por disposición judicial, un hombre de 29 años quedó detenido, mientras que el menor será trasladado al centro socioeducativo Aldea Tres Horquetas tras recibir el alta médica, ya que presentaba lesiones producto de una agresión posterior al hecho.

Crimen durante una fiesta en Resistencia

El tercer homicidio ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre avenida Chaco al 3200, también en Resistencia, en el marco de un desorden registrado durante una fiesta.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Chaco: un alumno de 10 años hizo el llamado al 911

Un hombre de 30 años fue hallado con heridas de arma de fuego y trasladado al hospital Perrando, donde se confirmó su fallecimiento.

En este caso, la investigación permitió identificar a un presunto autor, por lo que la Fiscalía ordenó la intervención del Departamento de Investigaciones Complejas y del Gabinete Científico para avanzar con las diligencias.