Caso Loan: la madre cree que las cartas a Milei y la Corte Suprema fueron claves para iniciar el juicio

En un giro cargado de expectativa y dolor, María Noguera, la madre de Loan Peña, valoró la decisión de la Justicia Federal de fijar el inicio del juicio oral para el próximo 16 de junio. A casi dos años de la desaparición del niño en la localidad de 9 de Julio, la mujer mantiene la firme esperanza de que el proceso judicial quiebre el pacto de silencio de los 17 imputados.

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"Esperemos que hablen antes del juicio. Queremos saber qué pasó con Loan o dónde está", aseguró María, quien se mostró expectante ante la posibilidad de que alguno de los acusados aporte precisiones sobre el paradero de su hijo, visto por última vez tras un almuerzo familiar en un naranjal el 13 de junio de 2024.

El factor político: la presión sobre Javier Milei

Para la familia de Loan, la celeridad lograda en las últimas semanas no fue casualidad. María y su esposo, José Peña, elevaron una serie de escritos críticos al presidente Javier Milei, a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia, denunciando la "parálisis" del proceso y las limitaciones estructurales que alejaban la posibilidad de hallar al menor.

"Esas cartas forzaron a que el tribunal adelante la fecha del juicio", afirmó Noguera a radio Continental Corrientes. Según su visión, el reclamo directo a las máximas autoridades de la Nación permitió ejercer la presión necesaria para que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes definiera el cronograma del debate, que inicialmente se proyectaba para octubre.

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Un juicio extenso y 131 testigos

El debate, que se estima tendrá una duración de al menos cuatro meses, contará con una lista de 131 testigos. La estructura del juicio sentará en el banquillo a dos grupos diferenciados:

Por la desaparición: Siete personas, entre ellas los tíos del niño ( Laudelina Peña y Bernardino Benítez ), el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava , además de los participantes del almuerzo y el excomisario Walter Maciel .

Por el encubrimiento: Diez personas acusadas de desviar la investigación y manipular testigos en el polémico "Hotel Despertar del Iberá", encabezadas por Nicolás "El Americano" Soria.

Consultada sobre cómo se prepara para enfrentar cara a cara a los acusados en la sala de audiencias, María fue contundente: "Por ahí digo que no voy a reaccionar, pero al verlos capaz reaccionamos. La verdad, los que tienen que tener vergüenza son ellos".