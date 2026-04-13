Se entregó en Resistencia el acusado del crimen en un cumpleaños y buscan el arma homicida

Luego de haber anunciado públicamente que se entregaría, Damián Escalante, señalado como el presunto autor del asesinato de Jonathan Manuel “Wazon” Romero (30), finalmente se presentó este lunes por la mañana en la División de Investigaciones de Resistencia, donde quedó a disposición de la Justicia.

El acusado llegó acompañado por su defensora, Gabriela Tomljenovic, abogada que integra el equipo legal vinculado a la causa de César Sena y socia del letrado Ricardo Osuna, quien ya había anticipado que asumiría la representación.

Entrega tras el video y primeras medidas judiciales

Escalante había difundido horas antes un video en redes sociales donde reconocía haber disparado y sostenía que actuó en “defensa propia”, además de anunciar que se presentaría a las 7 de la mañana. Sin embargo, la entrega se concretó varias horas después, cerca de media mañana.

Tras su llegada, se activaron los protocolos habituales: el acusado será sometido a exámenes en Medicina Legal antes de ser trasladado y formalmente puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la doctora Ana González de Pacce.

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Según pudo saber este medio, la familia del joven solicitó que sea alojado en una dependencia de Puerto Vilelas por cuestiones de seguridad, aunque esa decisión quedará en manos de la fiscalía.

La palabra de la Policía: lesiones y búsqueda del arma

El director general de Investigaciones, comisario general Nelson Alvarenga, confirmó los pasos que se siguieron tras la entrega: “Sus representantes legales lo condujeron hasta acá y fue puesto a disposición de la fiscalía”. El funcionario explicó que, debido a una lesión, se aplicó el protocolo correspondiente: “Como presenta una lesión en su brazo, debe ser examinado en Medicina Legal antes de su aprehensión”.

Además, precisó que la herida coincide con la que el propio acusado mostró en el video: “Efectivamente constatamos que tiene esa lesión en el brazo”. Alvarenga también confirmó que aún no fue hallada el arma utilizada en el crimen, uno de los puntos clave de la investigación: “Nos falta encontrar el arma que habría sido utilizada. Es una de las medidas pendientes”.

En ese sentido, indicó que el video difundido por Escalante será incorporado a la causa: “Es un indicio. Vamos a citar a quienes lo grabaron y difundieron”.

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Un crimen que conmocionó y dos versiones opuestas

Escalante está acusado por el homicidio de Romero, ocurrido durante la madrugada del domingo en una fiesta en avenida Chaco al 3200, donde se produjo una violenta balacera. El caso generó fuerte impacto no solo por la violencia del hecho, sino también porque el propio acusado expuso su versión antes de entregarse.

Mientras Escalante sostiene que actuó tras ser atacado, la familia de la víctima asegura que se trató de un ataque directo y desmedido, en el que incluso se continuó agrediendo a Romero cuando ya estaba en el suelo.

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La investigación sigue y esperan la imputación

Con la detención ya concretada, se espera que en las próximas horas Escalante sea imputado formalmente y preste declaración ante la fiscalía. En paralelo, la causa también avanza sobre el rol de su madre, quien permanece detenida y será asistida por la misma defensa.

Además, los investigadores continúan trabajando para reconstruir la secuencia del hecho y determinar si existió legítima defensa o un homicidio agravado, una definición que será clave para el rumbo judicial del caso.