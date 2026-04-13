Un acusado de asesinar a tiros a un joven en Chaco grabó un video, confesó el crimen y dijo que se defendió

El crimen de Jonathan Manuel Romero (30), ocurrido durante una fiesta en avenida Chaco al 3200, sumó un elemento inusual: el principal sospechoso grabó y difundió un video en el que reconoce haber disparado y asegura que actuó en defensa propia.

Se trata de Damián Escalante, quien quedó en el centro de la investigación tras la balacera registrada durante la madrugada del domingo en Resistencia. En su mensaje, difundido por un familiar, no solo pidió disculpas, sino que también anticipó su entrega ante la Justicia.

El video: una confesión pública antes de presentarse ante la Justicia

“Estoy acusado de un homicidio. Le pido mil disculpas a la familia de la víctima”, comienza el mensaje del joven, que rápidamente se viralizó. En su relato, Escalante asegura que el conflicto se originó durante su propio cumpleaños y que nunca tuvo intención de matar: “Nunca en mi vida disparé un arma. Siempre me manejé con perfil bajo”.

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Según su versión, todo se desató a partir de una discusión que involucró a su madre: “Escuché que él se había zarpado con mi mamá. Fui a sacarlo afuera”. El momento clave, sostiene, ocurrió instantes después: “Vuelve corriendo, entra y me da un puntazo. Ahí me pongo ciego, me dan un arma y, en defensa propia, empiezo a disparar”.

El acusado insiste en su arrepentimiento: “Estoy totalmente arrepentido. Tengo paz y tranquilidad porque hablé con Dios y le pedí perdón”, y agrega: “No soy un delincuente”.

Un crimen en medio de un cumpleaños

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el marco de una celebración que terminó en una violenta balacera.

Romero fue trasladado de urgencia al hospital Perrando, pero ingresó sin vida. Según las primeras pericias, presentaba una herida de arma de fuego en la zona cardíaca, que le provocó un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio.

En el lugar, el Gabinete Científico secuestró al menos 12 vainas servidas, de calibres 9 mm y 40, lo que da cuenta de la intensidad del ataque.

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La causa es investigada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la doctora Ana González de Pacce, con intervención del Departamento de Investigaciones Complejas.

La otra versión: “lo acribillaron cuando ya estaba en el piso”

La reconstrucción de la familia de la víctima contradice de manera directa el relato del acusado. Teresa Romero, hermana del joven asesinado, aseguró que todo comenzó por un episodio menor dentro de la fiesta: “Fue un roce. Mi hermano pidió disculpas, como siempre hacía”.

Según su testimonio, la situación escaló cuando Escalante intervino y luego fue a buscar un arma: “Entró, buscó un arma y salió a disparar”. La mujer fue contundente: “Lo acribilló. Mi hermano ya estaba tirado en el piso y le seguía disparando”.

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También denunció agresiones posteriores: “Le pateaban la cabeza cuando ya estaba en el piso. Es una cobardía”.

Defensa y situación judicial

El abogado Ricardo Osuna confirmó que asumirá la defensa tanto de Escalante como de su madre, quien también se encuentra detenida y bajo investigación por su presunta participación en el hecho.

El letrado adelantó que la estrategia estará condicionada por lo que el propio acusado ya expresó públicamente: “Ya hizo un adelanto de lo que habría sucedido, así que tenemos un límite en su declaración”.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios para determinar si existió legítima defensa o un homicidio agravado, en un caso atravesado por versiones completamente opuestas.