Persecución y drones en Corrientes: caen tres delincuentes por un millonario robo a una veterinaria

En un operativo de alta eficacia, la Policía de Corrientes logró esclarecer en tiempo récord un cuantioso robo ocurrido en la ciudad de Mercedes. Los delincuentes habían sustraído aproximadamente 12 millones de pesos de la firma “Agroveterinaria San Martín”, pero fueron interceptados tras una cinematográfica persecución y un posterior rastrillaje en zona de montes.

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El hecho se produjo sobre la Ruta Nacional N° 123, donde los malvivientes forzaron una puerta lateral del comercio para ingresar y alzarse con el efectivo y otros elementos de valor. Una vez alertadas, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo que abarcó rutas nacionales, provinciales y caminos alternativos.

Persecución en El Sombrero

La clave del esclarecimiento se dio en cercanías de la localidad de El Sombrero. Allí, los efectivos divisaron un Fiat Uno color blanco que coincidía con las características del vehículo buscado. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron huir a alta velocidad por un camino rural.

Tras ser interceptados, dos de los sujetos abandonaron el auto y se internaron en una zona de espeso monte, mientras que un tercer individuo fue capturado en el sitio. Se trata de M. A. Navarro Ramírez, alias "Gordo Cone", quien —según confirmaron fuentes policiales— ya había sido detenido la semana pasada por otra causa judicial.

Rastrillaje con drones y capturas

Para dar con los prófugos, la fuerza provincial montó un perímetro de seguridad que incluyó personal de a pie, efectivos a caballo y el apoyo tecnológico de drones. El despliegue se extendió durante varias horas bajo un clima de fuerte tensión.

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Finalmente, al caer la noche, los agentes lograron localizar y detener a los otros dos sospechosos: M. J. M. Ramírez, alias "Come moco" y M. A. Pereyra, alias "Mono". En el procedimiento se logró un resultado fundamental: el secuestro de casi la totalidad del dinero denunciado como robado.

Prontuarios y justicia

Los tres detenidos son mayores de edad y poseen un frondoso prontuario delictivo. Tanto los sospechosos como el vehículo y el dinero recuperado fueron trasladados a Mercedes para quedar a disposición del Fiscal en turno.

Desde la fuerza destacaron la rapidez operativa y la coordinación de los recursos, factores que permitieron resolver el caso en pocas horas y evitar que la banda lograra refugiarse en la capital provincial con el botín.