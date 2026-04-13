Corrientes: condenaron a una banda de Rosario que robaba con inhibidores de señal

El sistema judicial de Corrientes resolvió en tiempo récord una serie de robos perpetrados por una banda oriunda de Rosario, Santa Fe. El juez de Garantías subrogante, Gustavo René Buffil, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno que permitió condenar a los responsables y garantizar la reparación económica inmediata a los damnificados.

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La investigación, liderada por el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia, determinó que los delincuentes operaban con una modalidad tecnológica: utilizaban inhibidores de señal para impedir que los propietarios de los vehículos activaran el cierre centralizado, permitiéndoles ingresar a los autos sin ejercer violencia física.

El modus operandi y la captura

Los hechos que derivaron en la condena ocurrieron el pasado 4 de marzo de 2026. Según la acusación, los implicados merodeaban zonas comerciales y se estacionaban cerca de sus víctimas. Una vez que los dueños descendían, activaban el dispositivo electrónico, dejando las puertas abiertas para sustraer pertenencias en segundos.

En uno de los ataques, se alzaron con un celular valuado en $700.000, mientras que en otro golpe robaron US$ 600 y $750.000 en efectivo. La rápida intervención de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Corrientes permitió localizar el vehículo en el que se movilizaban, detener a los sospechosos y secuestrar elementos que los vinculaban directamente con los robos.

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Condena y reparación económica

Tras reconocer su culpabilidad y prestar conformidad voluntaria, los acusados recibieron una pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso. Sin embargo, la clave del acuerdo residió en la reparación del daño, que incluyó montos específicos para cada víctima:

Víctima 1: recibirá $750.000 por el teléfono sustraído y $387.000 por daños ocasionados al vehículo.

Víctima 2: recibirá $1.300.000 y US$ 600 (dólares estadounidenses).

El magistrado también impuso reglas de conducta por el término de dos años. Cabe destacar que el fiscal Casarrubia informó que la banda ya había resuelto otros dos hechos mediante conciliación previa, aunque el proceso continuará para un cuarto implicado que posee antecedentes penales en otra jurisdicción.