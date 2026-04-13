Sanción a La Libertad Avanza en Corrientes: multan al partido de Milei por falta de informes de campaña

La Justicia Federal de Corrientes dictó una dura sanción contra La Libertad Avanza (LLA) local tras detectar el incumplimiento en la presentación de los informes financieros de la última campaña electoral. La medida afecta directamente a la estructura que llevó a Virginia Gallardo a obtener una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en los comicios generales del pasado 26 de octubre.

Macri retoma la agenda federal con visitas a Chaco y Corrientes para relanzar el armado del PRO

A través de la Resolución N° 69, el Juzgado Federal N.° 1 —con competencia electoral— estableció una multa equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento ordinario de la fuerza. Asimismo, la justicia dispuso la suspensión cautelar de todo aporte estatal hasta que se regularice la situación documental.

Faltas administrativas y plazos

La sanción al partido del presidente, Javier Milei, se fundamenta en la violación del artículo 58 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que exige la rendición de cuentas detallada de los ingresos y egresos durante el período proselitista. El fallo no solo castiga económicamente al partido, sino que también funciona como una intimación: los responsables tienen un plazo de 15 días para presentar los papeles pendientes.

Esta medida pone bajo la lupa la transparencia en el manejo de los recursos públicos utilizados por el espacio libertario en la provincia, en una elección donde Gallardo logró consolidarse como una de las figuras más votadas.

El descargo de Gallardo: "Es ajeno a mi rol"

Tras conocerse la resolución judicial, la diputada electa utilizó sus redes sociales para sentar posición a través de un video titulado "Mi campaña fue esta". En la pieza audiovisual, la exvedette buscó simplificar la imagen de su actividad política: “Un vehículo, muchos kilómetros recorridos, el contacto con la gente, mis redes sociales y la comunicación directa con medios. Nada más”, explicó.

Juraron Peche, Ferro y Meiriño: Zdero reordena el gabinete en medio de la caída de su imagen

Respecto a la falta de presentación del informe, Gallardo fue tajante al desvincularse de la responsabilidad operativa: “Las cuestiones publicadas son completamente ajenas a mi rol, y desconozco tanto su manejo como los plazos técnicos involucrados”, sostuvo, delegando la carga del error en las autoridades administrativas del partido.

Finalmente, la legisladora reafirmó que su compromiso es con la "transparencia y coherencia" que mantuvo en su carrera profesional. "A la gente que me acompaña, que escucha, que confía, gracias", concluyó, intentando blindar su imagen personal frente al conflicto legal que hoy jaquea las arcas de su partido en Corrientes.