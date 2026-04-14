Misiones promociona su destino en un espacio estratégico de Lima

Misiones continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional con una acción promocional en Miraflores, uno de los principales polos turísticos de Lima, informó el Gobierno de Misiones.

A través de una muestra fotográfica instalada en el reconocido Parque Kennedy, la provincia presenta sus principales atractivos naturales ante un público masivo y diverso.

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Muestra fotográfica

La iniciativa forma parte del programa de “Exposición en vallas” impulsado por la Municipalidad de Miraflores, que promueve la difusión de la cultura y el arte de distintos destinos del mundo en espacios públicos de alta circulación.

En este caso, la muestra de Misiones exhibe imágenes que reflejan la riqueza de su selva, su biodiversidad y sus experiencias turísticas, con mensajes que invitan a conocer el destino.

Ubicado en uno de los puntos más transitados del distrito, el Parque Kennedy recibe un flujo estimado de 300 mil personas por semana, entre residentes y turistas internacionales. Este escenario convierte a la exposición en una vidriera estratégica para captar la atención de potenciales visitantes.

Además la acción se enmarca en el fortalecimiento de la conectividad aérea entre Argentina y Perú, a partir de la ruta que une Lima con Puerto Iguazú, operada por Flybondi. Este vínculo permite a Misiones acceder a un hub clave en la región, con conexiones hacia más de 23 países y cerca de 70 destinos internacionales en América, Europa y Asia.

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Turismo

La propuesta es impulsada a través de Visit Misiones, la marca encargada de posicionar el destino en mercados internacionales, consolidando la estrategia de promoción en plazas fundamentales para el crecimiento del turismo receptivo.

La gestión fue llevada adelante por el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, durante el encuentro reciente que tuvo en Miraflores con el alcalde del distrito, Carlos Canales Anchorena.

Miraflores, reconocido por su oferta cultural, gastronómica y su vida urbana, representa un punto muy importante del turismo en Lima. Así la presencia de Misiones permite visibilizar la identidad de la tierra colorada ante un público diverso y global.

Fuente: Gobierno de Misiones.