Germán Martínez rechazó el "show" de Adorni en el Congreso: "No está ni para el circo ni para comprar pochoclos"

El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó la actitud del oficialismo ante la citación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el próximo 29 de abril y advirtió que han presentado un pedido de interpelación con posibilidad de remoción del funcionario.

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“El jefe de Gabinete tiene que dar explicaciones”

En primer lugar, Martínez marcó una clara distancia respecto a las expresiones de la presidencia de la Cámara sobre el tono que tendrá la sesión informativa. Al respecto, el diputado señaló que "mira me parece que el registro que está teniendo el oficialismo expresado en las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) sobre el tema Adorni es un registro absolutamente equivocado".

"No está ni para el show ni para el circo ni para comprar pochoclos. El jefe de Gabinete tiene que dar explicaciones", recalcó el legislador de Unión por la Patria.

En este sentido, el legislador explicó que el bloque opositor busca un mecanismo de control más riguroso que el informe de gestión tradicional, fundamentado en la responsabilidad política del funcionario.

Sobre este punto, Martínez afirmó: "Con mi firma y la de muchos diputados y diputadas nacionales presentamos un pedido de interpelación del jefe de Gabinete con posible moción de censura”.

"¿Esto qué significa en la Constitución del 94 mete la figura del jefe de Gabinete que es el único funcionario que tiene responsabilidad política ante el Congreso", agregó en declaraciones a Futurock.

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“Al jefe de Gabinete no le cree más nadie”

Además Martínez hizo hincapié en que la figura de Manuel Adorni ha sufrido un desgaste que le impide cumplir con sus funciones constitucionales de manera adecuada. De acuerdo con su visión, "el jefe de Gabinete básicamente puede cumplir con su tarea en tanto figura constitucional si tiene la confianza del Congreso”.

“Bueno la confianza del Congreso en Adorni está perdida. No hay confianza del Congreso en Manuel Adorni", enfatizó.

También añadió que "Adorni ya no tiene ni la confianza del Congreso ni tiene la confianza de la opinión pública”. “Entonces estamos en un problema severo. Al jefe de Gabinete no le cree más nadie", remarcó.

"Tenés un jefe de Gabinete que es el responsable general de la administración del país que se tiene que dedicar más a su defensa en sede judicial que administrar la Argentina. Acá hay que gobernar la Argentina mientras que pelotudean algunos con Adorni ¿Quién gobierna en la Argentina? ¿quién lleva adelante la administración?", se preguntó Martínez.