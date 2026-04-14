La propuesta de Semino para la crisis del PAMI: "Tienen que ver cómo poner la plata y hacer un sistema de emergencia"

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró que la crisis del PAMI se soluciona “con plata” y la activación de un “sistema de emergencia para poner al día los efectos más brutales” de la problemática que afecta a los jubilados nacionales.

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“Se fue precipitando y hoy te diría que hay cortes de servicio en todo el país por falta de pago. Hay deuda con todos los prestadores y esto se traduce en problemas de medicamentos en farmacias, en insumos que no llegan para intervenciones quirúrgicas. No hay internaciones de tercer nivel, geriátricas. Hay problemas también graves con las camas de agudos en las clínicas y sanatorios”, describió sobre la crítica situación del organismo nacional.

“Así que por donde se busque hay problemas. Se plantea esto de los médicos de cabecera. Lo veníamos señalando. En principio tratar de describir la situación, buscarle soluciones y no alentar más a la angustia de los pacientes y sus familias. Fue un proceso. Nosotros lo veníamos notando, incluso se lo advertimos a las propias autoridades del PAMI”, agregó en declaraciones a Radio Continental.

“Falta de insumos”

“Lo que pasa es que esta acumulación de suspensiones de pago, que los prestadores no pueden sostener. Ayer recibimos más de 170 denuncias de diversos lugares del país, de las más variadas, pero sobre todo lo que más preocupa son intervenciones quirúrgicas indispensables que se suspenden por falta de insumos”, aseguró Semino.

Y luego ejemplificó: “No llega un insumo que estaba programado, que estaba aprobado por el PAMI pero al momento de la entrega el proveedor que hace 3,4, 5 meses que no está cobrando, no lo entrega”

“Perder un turno de quirófano no es que bueno mañana aparecen insumos y lo operamos. Eso es como un avión que se pierde, hay que reprogramar absolutamente todo. Y lo mismo con estudios. Hay mucho estudios que necesitan insumos que son costosos que no se pueden hacer. Y son los relacionados con la detección de una patología severa, de una patología oncológica y demás”, enfatizó el Defensor de la Tercera Edad.

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“Con plata”

Al ser consultado sobre cómo se salía de esta crisis, contestó: “Con plata que es lo que hoy aparentemente no llega. El conflicto con los médicos de cabecera es otro emergente y aparte es un conflicto crónico porque lo que se está discutiendo nuevamente es el pago por prestación o el pago por cápita”.

“Llamo a la reflexión a Economía, fundamentalmente. Tienen que ver cómo poner la plata y hacer un sistema de emergencia para poner al día los efectos más brutales de la crisis y después sí tratar los problemas estructurales que nunca se hace”, concluyó Semino.

