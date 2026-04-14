Crisis de las farmacias en Corrientes: denuncian que PAMI no paga desde enero y peligra el stock de remedios

El sector farmacéutico de la provincia atraviesa uno de sus momentos más complejos debido al corte en la cadena de pagos de la obra social de los jubilados. El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Ricardo Peris, calificó el panorama como "bastante crítico" y advirtió que las farmacias están financiando al sistema de salud de manera insostenible.

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Según explicó el dirigente, el PAMI mantiene deudas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Esta demora rompe la previsibilidad del sector: mientras que antes el cobro se hacía efectivo a los 45 días, hoy los plazos superan los dos meses.

En contraste, las droguerías exigen a las farmacias cancelar sus facturas en un plazo de 14 a 21 días.

Stock al mínimo y falta de crédito

La asimetría entre lo que las farmacias cobran y lo que deben pagar a sus proveedores ha forzado a los comercios a reducir sus compras al mínimo indispensable. “Al no cobrar, se corta la cadena de comercialización y se complica sostener el stock”, señaló Peris a radio Continental Corrientes.

El gráfico del dirigente fue contundente respecto a la pérdida de capacidad operativa: “Si antes comprábamos 30 cajas, hoy compramos dos o tres para sostener el crédito”.

Esta situación no es un fenómeno aislado de la provincia, sino que afecta a las más de 15 mil farmacias que atienden a los 5 millones de afiliados en todo el país bajo un contrato único.

Caída del consumo y tratamientos críticos

A la asfixia financiera se suma un dato alarmante para la salud pública: el consumo de medicamentos en Corrientes registró una caída de entre el 17% y el 18% en los últimos meses. Peris analizó que esta baja responde a una combinación de factores económicos que obliga a los afiliados a comprar presentaciones más pequeñas o, directamente, a postergar tratamientos.

Sin embargo, el dirigente llevó tranquilidad respecto a los insumos de alta complejidad. Aseguró que los tratamientos oncológicos se están garantizando "en tiempo y forma" y que, gracias al seguimiento estricto de los profesionales y la cobertura total, no se registran faltantes en esa área específica.

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Promesas incumplidas

Aunque existen promesas de un desembolso en los próximos días por parte de la obra social nacional, el escepticismo reina en el sector correntino debido a compromisos anteriores que no fueron honrados.

“Hoy la farmacia está financiando al PAMI y eso es insostenible en el tiempo”, concluyó Peris, instando a una regularización urgente para evitar que el desabastecimiento se profundice en los mostradores.