Santander y HSBC: qué hay detrás de la ola de cierres de sucursales bancarias en Corrientes

El mapa bancario de la provincia de Corrientes está sufriendo una transformación drástica que enciende las alarmas del sector sindical. El cierre de sucursales de entidades de peso como Santander y la reestructuración por la compra de HSBC por parte de Galicia (en 2025) pusieron en jaque la estabilidad laboral y la atención de miles de usuarios.

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Según Juan Lezcano, secretario general de La Bancaria en Corrientes, este fenómeno no es aislado: "Esto no sucede solo acá en nuestra provincia, sino que en todo el país está sucediendo este cierre de sucursales".

El fin de la atención personalizada y el conflicto judicial

Uno de los puntos más críticos se dio en la capital correntina con el cierre de la sede del Santander en la calle Santa Fe, pleno centro de la ciudad. La medida dejó a la deriva a más de 100 jubilados que ahora deben migrar a la sucursal de la calle San Juan, perdiendo el vínculo directo con sus oficiales de cuenta.

Pero el impacto no es solo para los clientes. En términos laborales, la entidad ha impulsado retiros voluntarios que, en muchos casos, esconden despidos encubiertos. En total "tres o cuatro compañeros" negociaron sus retiros, dijo el referente.

Además, Lezcano reveló un conflicto inminente: "Hay un caso que estamos cerca de llegar a un juicio porque una compañera se negó a firmar ese acuerdo voluntario; es delegada del banco y no le ofrecían el 50% más que le daban a los otros".

En el interior, la situación es similar; la sucursal de Curuzú Cuatiá cerró sus puertas de forma definitiva, afectando a empleados que ahora enfrentan la incertidumbre de traslados o desvinculaciones.

Un cambio de reglas que favorece el ajuste

Para el gremio, la responsabilidad recae en un cambio de paradigma regulatorio y económico. Lezcano explicó que, con las circulares vigentes del Banco Central, las entidades ya no deben presentar una justificación técnica para abandonar una localidad.

"Lo único que tenés que hacer es decir que te vas, avisar con tiempo y nadie te puede impedir que cierres la sucursal", dijo en declaraciones al streaming de El Litoral.

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A este marco se suma la aceleración de la banca digital tras la pandemia y el fin de la rentabilidad extraordinaria que obtenían los bancos a través de bonos estatales. "Los bancos extranjeros, cuando ellos no ganan lo que creen que deberían ganar, aprovechan esta oportunidad; no le importa el beneficio que pueda tener la gente".

Mientras tanto, el sector también lidia con el impacto del Impuesto a las Ganancias, con trabajadores que sufren descuentos de hasta 500.000 pesos mensuales: "El salario no es ganancia", sentenció el dirigente, anticipando que el gremio acompañará las medidas de fuerza de la CGT previstas para finales de abril.