Corrientes busca administrar sus rutas nacionales ante la falta de obras federales

En un movimiento estratégico para intentar revertir el crítico estado de la infraestructura vial, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que mantiene negociaciones directas con el Ministerio de Economía de la Nación para el traspaso de rutas nacionales al ámbito provincial.

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La iniciativa busca que la provincia asuma la administración y reparación de tramos que hoy presentan un estado de abandono y dificultan el desarrollo productivo.

El mandatario provincial calificó a estas vías de comunicación como "fundamentales" para el crecimiento de Corrientes. En ese marco, planteó la necesidad de federalizar la gestión de las rutas ante la retención de fondos del Impuesto a los Combustibles por parte del Gobierno nacional, recursos que legalmente deberían destinarse al mantenimiento caminero.

Inversión y control de peajes

Durante sus declaraciones, Valdés fue tajante respecto al rol de las actuales administraciones viales. "Venimos siguiendo de cerca este tema para tener la posibilidad de administrar tramos que están en muy mal estado. Con la transferencia, nosotros podríamos trabajar en ellas", explicó.

Asimismo, apuntó contra las empresas concesionarias al señalar que "los peajes deberían invertir en esos tramos", y subrayó una falla en la fiscalización estatal: "El tema está en el órgano de control, que debería garantizar que eso suceda".

El gobernador busca que, bajo órbita provincial, la ejecución de obras sea más ágil y efectiva que la actual gestión de Vialidad Nacional.

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Alerta por la coparticipación en los municipios

En paralelo a la agenda de infraestructura, el gobernador mantuvo una serie de reuniones con los intendentes de Mercedes, Virasoro, Santo Tomé, Tatacuá, Garaví y Torrent. El eje central de los encuentros fue la preocupación por la constante caída de la coparticipación, que afecta el equilibrio financiero de las comunas.

"Los municipios están en la misma situación que el país; un contexto donde la coparticipación sigue cayendo y eso hace que falten recursos, sobre todo en las localidades más chicas", diagnosticó Valdés.

Ante este escenario, el titular del Ejecutivo provincial se comprometió a brindar apoyo técnico y financiero: "Vamos a trabajar junto a los intendentes para que las municipalidades encuentren su orden y equilibrio presupuestario".