Chaco presente en el reclamo de intendentes: exigieron a Caputo bajar combustibles y liberar fondos para rutas

La provincia del Chaco tuvo representación en el reclamo federal de intendentes contra el Gobierno nacional por el precio de los combustibles y la falta de inversión en rutas. El jefe comunal de Machagai, Juan Manuel García, participó este martes en la Ciudad de Buenos Aires del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se firmó un documento dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo.

La jornada incluyó una marcha hacia el Ministerio de Economía y una sesión plenaria con la participación de intendentes de 18 provincias, en un planteo conjunto que combinó críticas al aumento de la nafta y a la paralización de la obra pública.

Reclamo por más de 3 billones y críticas al Gobierno

Durante la actividad, García fue uno de los dirigentes que expresó con mayor dureza el malestar del interior. “Nos hicimos presentes en la capital argentina para reclamarle al Gobierno nacional que le devuelva lo que le corresponde al pueblo argentino”, sostuvo.

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El eje del reclamo apunta al destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya recaudación, según plantearon los intendentes, supera los 3 billones de pesos y debería estar destinada a la reparación y mantenimiento de rutas.

“Queremos que bajen los combustibles y que hagan las obras con esta monumental suma de dinero que nos cobran a todos”, agregó el intendente chaqueño, quien también cuestionó el impacto del ajuste en las economías regionales.

En esa línea, apuntó contra la administración de Javier Milei: “Este gobierno centralista que quita recursos del interior está destruyendo el aparato productivo y castiga a nuestro pueblo”.

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La movilización reunió a intendentes de distintos signos políticos, con respaldo de dirigentes opositores como Axel Kicillof, y tuvo una consigna común: retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo y reactivar la infraestructura vial.

Según el documento presentado, los municipios denuncian que el Gobierno nacional recauda fondos con asignación específica que no se ejecutan, mientras las rutas nacionales presentan un fuerte deterioro.

“El incremento de los combustibles no solo golpea a los trabajadores, sino que también encarece la logística y compromete la prestación de servicios básicos en las ciudades”, señalaron los jefes comunales.

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La disputa por los fondos del impuesto a los combustibles

El reclamo se apoya en informes que advierten que el Ejecutivo nacional habría retenido recursos del ICL que, por ley, deben destinarse a obras viales.

De acuerdo a estimaciones legislativas, los montos acumulados entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 alcanzarían cifras suficientes para reparar la totalidad de las rutas del país, hoy en condiciones críticas.

Para los intendentes, esta situación forma parte de una estrategia de ajuste que busca sostener el superávit fiscal a costa de la infraestructura: “El Gobierno hace caja con un impuesto que no vuelve a la gente”, remarcaron.

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La presencia de García en la protesta posiciona al Chaco dentro del bloque de provincias que advierten sobre el impacto del recorte de fondos nacionales. “No es un capricho, es una necesidad del interior profundo productivo”, concluyó el intendente de Machagai, en un mensaje que sintetiza el planteo de los gobiernos locales frente al escenario económico actual.