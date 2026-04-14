Intendentes de todo el país fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta

La pulseada entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada escaló este martes un nuevo peldaño. En una acción coordinada que unió la gestión de Axel Kicillof con el músculo territorial de La Cámpora, un grupo de intendentes bonaerenses marchó hacia el Ministerio de Economía para confrontar directamente a Luis "Toto" Caputo. También hubo presencia de otros jefes comunales de distintos puntos del país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios. La consigna fue clara: frenar el "tarifazo" en los surtidores y exigir la reactivación de la obra pública.

El frente municipal contra el "tarifazo" en los surtidores

La comitiva estuvo integrada, entre otros, por Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón), Fernando Espinoza ( La Matanza) y la legisladora Eva Mieri (en representación de Quilmes), que formalizó un pedido que apunta al corazón de la política energética de Javier Milei.

De la iniciativa participaron dirigentes e intendentes de 18 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

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Los mandatarios solicitaron formalmente que el precio de la nafta se retrotraiga a los valores vigentes al 1 de marzo. Según los jefes comunales, el incremento discrecional no solo golpea el bolsillo de los trabajadores, sino que "asfixia la logística de los municipios que deben sostener servicios básicos con presupuestos devorados por la inflación", sentenciaron.

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La caja del ICL: ¿Dónde van los fondos?

El eje técnico del reclamo se centró en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los intendentes denunciaron que "el Gobierno Nacional recauda millones de pesos que, por ley, deberían tener un destino específico: la mejora de las rutas y la amortiguación de los precios de la energía". Según trascendió en el petitorio que se entregó reclamaban una deuda de 6,1 billones de pesos.

"El Gobierno de Milei está haciendo caja con un impuesto que no vuelve a la gente. No se utiliza para frenar el precio de la nafta ni para arreglar un solo bache de las rutas nacionales, que hoy son un peligro para quienes las transitan", denunciaron durante la protesta. La falta de ejecución de estas partidas es vista por los intendentes como "una maniobra para alcanzar el superávit fiscal a costa del deterioro de la infraestructura vial y la seguridad de los bonaerenses".

El rol de Mayra Mendoza y la batalla por las tasas

Mayra Mendoza, referente de La Cámpora, en el centro de la disputa con Luis Caputo por el impacto del ajuste y la defensa de las tasas municipales.

Aunque la protesta tuvo lugar en las puertas del Ministerio de Economía, el trasfondo político remite a una discusión que Mayra Mendoza viene liderando desde hace meses. La actual legisladora provincial, quien mantiene el pulso de la gestión en Quilmes, se ha convertido en la principal antagonista de Caputo en la disputa por las tasas municipales.

Mendoza viene denunciando una "asfixia planificada" contra la Provincia de Buenos Aires mediante la quita de transferencias y recursos coparticipables. En este escenario, la legisladora defendió el uso de las tasas locales como la última red de contención frente a la crisis. El bloque camporista sostiene que "el gobierno de Javier Milei ha desertado de sus funciones básicas, lo que obliga a los municipios a hacer frente a la crítica situación social y económica con recursos propios ante la ausencia total del Estado Nacional".

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En este sentido, el peronismo interpreta la reciente disputa por las tasas municipales, a las que el ministro Caputo tildó de "abusivas", como una "cortina de humo diseñada para ocultar el verdadero impacto que el ajuste nacional está teniendo sobre los precios de los productos y servicios más básicos".

Un reclamo con sello provincial

La movilización no fue un hecho aislado. Previamente, el gobierno de Axel Kicillof había convocado a los intendentes para unificar el reclamo ante Nación, entendiendo que la parálisis de la obra pública y el aumento de los insumos básicos configuran un escenario de "emergencia total".

Kicilllof recibió a más de 100 de los intendentes que participaron de la movida. Fue en la sede de la FAM, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

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