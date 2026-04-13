El crudo a 100 dólares: El dilema de los precios locales frente al récord exportador de Vaca Muerta

El precio del petróleo Brent perforó la barrera de los 100 dólares y se ubicó en US$ 101 por barril este lunes 13 de abril de 2026. La cotización internacional de la energía llegó a los tres dígitos en un contexto de alta volatilidad global, lo que impacta de manera directa en la balanza comercial argentina. Para la gestión económica actual, el movimiento representa una dinámica de beneficios y riesgos simultáneos que afecta tanto el ingreso de dólares como la estabilidad de los precios internos.

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Vaca Muerta consolidó un nivel de producción de 600.000 barriles diarios, una cifra que transforma al sector en una fuente crítica de financiamiento para el Banco Central. Con estos valores internacionales, la cuenca neuquina incrementa su capacidad de facturación de divisas de forma exponencial. El flujo de exportaciones de crudo liviano se vuelve el principal sostén para las reservas, en un momento donde el Gobierno busca estabilizar las variables macroeconómicas.

Sin embargo, el salto del precio internacional genera una tensión inmediata en el mercado de combustibles de todo el país. Las petroleras locales enfrentan un incremento en sus costos operativos y la brecha entre el precio de exportación y el precio en el surtidor se amplió de forma brusca. Si las empresas no pueden trasladar este valor al consumidor final, se produce un desfasaje que afecta la inversión y el mantenimiento de la red de refinación nacional.

La meta de inflación de abril, que consultoras como FMyA proyectaron originalmente en el 2,4%, quedó bajo observación por este fenómeno externo. Los analistas del sector energético advierten que cada incremento sostenido en el precio del crudo internacional tiene un efecto de arrastre en la cadena logística.

El ingreso de divisas y el rendimiento de Vaca Muerta

La industria hidrocarburífera argentina atraviesa un ciclo de expansión que permitió alcanzar volúmenes de producción no vistos en décadas. Según datos recientes reportados por Bloomberg Linea, la eficiencia en la perforación de pozos horizontales bajó los costos de extracción, lo que maximiza la rentabilidad cuando el barril supera los 90 dólares. A 101 dólares, el margen de ganancia operativa para las empresas con activos en Neuquén se vuelve sustancialmente más atractivo para la inversión extranjera.

Reuters informó que la demanda global de energía se mantiene firme, lo que sostiene estos niveles de precios a pesar de las políticas de transición energética en Europa. Para la Argentina, esto implica que cada cargamento enviado al exterior desde las terminales de Oiltanking en Puerto Rosales ingresa una cantidad de dólares mayor a la presupuestada a principios de año. El sector energético ya disputa con el complejo agroindustrial el podio como principal aportante de moneda extranjera neta.

La presión inflacionaria y el costo de la logística

El reverso de la moneda exportadora es el costo logístico interno. El encarecimiento del gasoil impacta directamente en el transporte de carga y, por decantación, en el precio de los alimentos y bienes básicos. El Wall Street Journal destacó en un informe sobre mercados emergentes que los países con producción propia pero con desajustes inflacionarios enfrentan el desafío de "no importar la inflación energética" a sus economías domésticas a través de subsidios o controles.

Si el Ministerio de Economía decide postergar los aumentos en los surtidores para proteger el índice de inflación de abril, el atraso relativo frente a la paridad de exportación (export parity) podría generar problemas a mediano plazo. Las empresas refinadoras suelen priorizar la exportación cuando la brecha con el mercado interno supera el 15%. Este escenario obliga a una sintonía fina en la política de precios para evitar que el beneficio de las divisas se pierda por el recalentamiento de la inflación.

Fuentes del sector financiero internacional, como las citadas por Yahoo Finance, indican que la persistencia del crudo arriba de los 100 dólares podría obligar a los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas. En el plano local, esta presión externa llega justo cuando el equipo económico intentaba dar señales de desaceleración de precios. El impacto de 0,2 puntos adicionales por cada suba significativa del crudo es el cálculo que hoy manejan las principales mesas de dinero de la City porteña.