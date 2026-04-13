Halliburton sella un contrato multimillonario con YPF y lleva su tecnología de fracking eléctrico a Vaca Muerta

Halliburton Co. informó que obtuvo un contrato exclusivo multimillonario de la petrolera estatal argentina YPF para proporcionar servicios integrados de fracking en la formación de shale Vaca Muerta.

El acuerdo es una colaboración de varios años, en la que Halliburton desplegará por primera vez su tecnología de fracturación eléctrica Zeus a nivel internacional, indicó la compañía en un comunicado el lunes.

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El contrato amplía la presencia de la empresa en una de las mayores formaciones de petróleo y gas no convencional del mundo y señala un cambio más amplio a medida que la tecnología de fractura hidráulica de Estados Unidos gana impulso en mercados extranjeros.

El desarrollo de infraestructura en Vaca Muerta, que abarca aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia, deberá realizarse en gran medida con financiamiento del exterior, según han señalado banqueros de Wall Street. La producción de Vaca Muerta se sitúa en torno a 600.000 barriles diarios de petróleo, con un objetivo de superar 1 millón de barriles por día hacia 2030.

El uso de tecnología de última generación debería hacer más eficiente la llamada etapa de terminación de pozos —la fase final y más costosa del desarrollo petrolero— en Vaca Muerta. Durante esta etapa, equipos especializados bombean agua a alta presión y otras sustancias bajo tierra, facilitando el flujo del petróleo y el gas hacia la superficie.

Las acciones de Halliburton subieron un 1,1% a las 1:15 p.m. en Nueva York.