La producción de petróleo en Neuquén marcó récord y representa el 60% del total

Vaca Muerta arrancó el 2026 con una cifra que modifica el tablero energético regional. La provincia de Neuquén reportó que la producción de petróleo superó la barrera de los 600.000 barriles diarios promedio, un nivel nunca antes alcanzado en la historia de la cuenca. Este volumen ratifica la preeminencia del shale oil sobre los yacimientos convencionales, que mantienen su declino natural mientras la actividad no convencional compensa la balanza local.

Los datos oficiales confirman que la formación ya representa el 60% de la producción total de crudo en Argentina. Este salto operativo responde a la aceleración de las inversiones de firmas como YPF, Vista y Shell, que volcaron sus recursos a proyectos con retornos inmediatos. La eficiencia en las etapas de fractura permitió que los pozos alcancen su máxima capacidad en tiempos más cortos que el año pasado, optimizando el costo por barril.

El "bypass" de Vaca Muerta: una megainversión apunta a destrabar el cuello de botella del gas

El escenario internacional, con precios sostenidos en niveles elevados, colocó a la Argentina en una posición de exportador neto más robusta. El flujo de petróleo hacia el exterior se transformó en la herramienta principal para la entrada de dólares al Banco Central. La necesidad de divisas encontró en el barro neuquino un respaldo fáctico, permitiendo que el sector energético sea uno de los pocos con saldos comerciales positivos de gran escala.

Logística y exportación: el nexo con Chile y el Atlántico

La infraestructura de transporte resultó determinante para sostener este incremento en la extracción. El Oleoducto Trasandino (OTASA), que conecta Neuquén con Chile, opera a plena capacidad enviando crudo a la petrolera estatal chilena ENAP. Esta vía de salida hacia el Pacífico se complementa con los despachos realizados desde Puerto Rosales, en el Atlántico, donde la ampliación de los sistemas de almacenaje facilitó la logística de carga para buques de gran calado.

"Vaca Muerta es el activo estratégico que permite pensar en una balanza comercial superavitaria de forma estructural", indicaron fuentes técnicas del sector. La capacidad de transporte de los oleoductos se saturó en varios tramos durante el último trimestre de 2025, lo que obligó a las operadoras a acelerar las obras de expansión. Los proyectos de duplicación de ductos en marcha son los que hoy permiten que estos 600.000 barriles lleguen efectivamente a los centros de refinación y exportación.

La conexión con ENAP no solo asegura un comprador constante, sino que otorga estabilidad a los contratos de largo plazo. El crudo Medanito, característico de la zona, tiene una alta aceptación en las refinerías de la región por su bajo contenido de azufre. Esta ventaja comparativa facilitó que Argentina gane cuota de mercado frente a otros productores regionales que enfrentan problemas de calidad o de estabilidad política en sus suministros.

El cambio de paradigma: del gas al petróleo por rentabilidad

Las empresas decidieron priorizar el desarrollo de crudo sobre el gas natural durante la última temporada. Esta decisión se basó en la facilidad logística para exportar petróleo comparada con los complejos requerimientos de licuefacción que exige el gas para llegar a mercados fuera de la región. El retorno de inversión en el crudo es más veloz, un factor crítico para las compañías que buscan financiar sus propias expansiones en un contexto de crédito restringido.

YPF lideró la ejecución de pozos horizontales de mayor longitud, lo que incrementó la productividad por área. Según reportes internos de la compañía, la técnica de perforación alcanzó estándares de eficiencia similares a los de la Cuenca Permiana en Estados Unidos. El objetivo de la petrolera estatal fue maximizar el flujo de caja para reinvertir en la infraestructura de transporte, el verdadero cuello de botella que condicionó la actividad durante años anteriores.

Vista, la firma comandada por Miguel Galuccio, también aportó volúmenes significativos al récord provincial. La compañía mantuvo un ritmo sostenido de conexión de nuevos pozos, enfocándose en áreas de alta productividad que garantizan márgenes operativos amplios incluso ante fluctuaciones menores del precio internacional. El sector privado acompaña la tendencia estatal, consolidando un bloque productivo que ya no depende de incentivos directos sino de la capacidad de evacuación.

La actividad en los yacimientos generó un efecto derrame en la contratación de servicios especializados. Las empresas de servicios petroleros operan al límite de su capacidad técnica, con equipos de perforación que mantienen una actividad constante las 24 horas. Este nivel de intensidad es lo que permitió que Neuquén rompa el techo histórico y se perfile para superar nuevas metas de producción antes del cierre del primer semestre del año.