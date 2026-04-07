Estrategias de financiamiento en Argentina: el boom energético impulsa emisiones en dólares e inversiones

Las empresas argentinas están reconfigurando su estrategia de financiamiento ya que en 2026, el acceso a los mercados internacionales de deuda ya no responde principalmente a la necesidad de recomponer balances, sino a financiar un ambicioso ciclo de inversión liderado por el sector energético. Este cambio de paradigma marca una nueva etapa para la economía local, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de infraestructura clave.

Según estimaciones de Goldman Sachs, la inversión en energía e infraestructura asociada en Argentina podría alcanzar los USD 60.000 millones en los próximos cinco años. Este volumen responde, en gran medida, al potencial de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo, con una superficie cercana a los 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia.

Se estima una fuerte emisión de bonos internacionales por parte de las empresas argentinas

En este contexto, gran parte del financiamiento deberá provenir del exterior. Bancos de inversión de Wall Street anticipan un fuerte dinamismo en la emisión de bonos internacionales por parte de compañías argentinas. La lógica es clara, captar dólares para sostener proyectos de expansión, no solo para refinanciar deuda existente.

Actualmente, la producción de Vaca Muerta ronda los 600.000 barriles diarios, pero las proyecciones del sector apuntan a superar el millón de barriles por día hacia 2030. Este crecimiento dependerá en gran medida del desarrollo de obras de transporte y exportación, en una cuenca que ya se destaca por albergar la cuarta mayor reserva de shale oil del mundo y la segunda en shale gas.

El plan económico podría alcanzar su objetivo de acumulación de divisas

El impulso energético es, además, un eje central de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei, que busca incrementar el ingreso de divisas. En 2025, las exportaciones energéticas alcanzaron los USD 11.100 millones, y las proyecciones oficiales estiman que podrían triplicarse hasta USD 36.700 millones hacia fines de la década, a medida que entren en operación nuevos oleoductos y terminales portuarias.

Este escenario ya comienza a tener impacto en los mercados financieros. El incremento de las exportaciones desde Vaca Muerta, sumado a una mayor emisión de deuda en dólares por parte de empresas locales, contribuyó a mejorar el desempeño relativo de la moneda argentina frente a sus pares emergentes.

En términos de actividad, las compañías argentinas emitieron USD 2.100 millones en bonos en dólares durante el primer trimestre de 2026. Aunque el monto es moderado en comparación con estándares globales, representa el inicio de año más activo desde 2017, reflejando una renovada confianza del mercado.