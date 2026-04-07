El dólar blue cerró en baja este martes 7 de abril y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró en baja este martes 7 de abril. La divisa paralela retrocedió $5 respecto al cierre de la jornada anterior y mantuvo la tendencia descendente en el mercado informal.

En tanto, las reservas internacionales subieron 194 millones de dólares. De esta manera, cerró la jornada con un total de 44.442 millones de dólares en reservas.

Dólar blue

El dólar blue cerró en baja este martes 7 de abril. La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1395 y se compró a $1385.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.433,30.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.488,20.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.478,90 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.839,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.415 en la punta vendedora, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1.393 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 93 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 194 millones de dólares y cerraron en 44.442 millones de dólares.