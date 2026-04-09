¿Cuándo estará listo el oleoducto de Vaca Muerta?

El desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, avanza a paso firme y plantea un interrogante clave para el sector energético: ¿cuándo estará completamente operativo el nuevo oleoducto que permitirá ampliar la capacidad de transporte de crudo?

El proyecto más relevante en este sentido es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), impulsado por un consorcio de empresas lideradas por YPF, junto a otras firmas del sector. La obra busca conectar la cuenca neuquina con la costa atlántica en Río Negro, lo que facilitará la exportación de petróleo y reducirá los cuellos de botella logísticos que hoy limitan la producción.

Según los cronogramas oficiales y fuentes de la industria, la primera etapa del oleoducto podría estar lista hacia fines de 2026, aunque algunos tramos clave entrarían en operación de manera progresiva antes de esa fecha. El objetivo es alcanzar una capacidad de transporte cercana a los 180.000 barriles diarios en una fase inicial, con posibilidad de ampliación en el futuro.

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La concreción de esta infraestructura resulta estratégica para el país, ya que permitiría incrementar las exportaciones de crudo, generar divisas y consolidar a Argentina como un jugador relevante en el mercado energético internacional. Además, contribuiría a reducir la dependencia de importaciones y mejorar el balance comercial del sector.

No obstante, el proyecto enfrenta desafíos. Entre ellos, la necesidad de financiamiento, acuerdos entre las compañías involucradas y la coordinación con las provincias por donde pasará el trazado. También se suman cuestiones ambientales y regulatorias que deben resolverse antes de su plena ejecución.

En este contexto, el oleoducto aparece como una pieza clave para el futuro de Vaca Muerta. Si se cumplen los plazos previstos, hacia finales de 2026 Argentina podría dar un salto significativo en su capacidad de exportación de petróleo, consolidando una de sus principales apuestas económicas de largo plazo.