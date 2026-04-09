Rompió el silencio la jugadora de hockey que denunció abuso sexual.

Una jugadora de hockey de la provincia de Mendoza rompió el silencio y relató públicamente el episodio de abuso sexual que denunció ante la Justicia, en un caso que generó conmoción en el ámbito deportivo local y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género en el deporte.

Según su testimonio, el hecho ocurrió en un contexto vinculado a su actividad deportiva, y la denuncia ya fue formalizada ante las autoridades judiciales, que iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido. La joven decidió hablar públicamente con el objetivo de visibilizar la situación y alentar a otras víctimas a denunciar.

“Me costó mucho dar este paso, pero sentí que era necesario”, expresó la jugadora, quien también señaló que atravesó momentos de miedo e incertidumbre tras lo ocurrido. En su relato, remarcó la importancia del acompañamiento de su entorno cercano y de organizaciones que brindan contención a víctimas de violencia.

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Desde el ámbito deportivo, distintas instituciones y referentes del hockey manifestaron su apoyo a la denunciante y reclamaron que el caso sea investigado con celeridad. Asimismo, se reavivó el debate sobre los protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de abuso dentro de clubes y federaciones.

Por su parte, fuentes judiciales indicaron que la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas, incluyendo testimonios y peritajes, y no descartan nuevas medidas en los próximos días. Mientras tanto, la denunciante pidió respeto por su privacidad y por el proceso en curso.

El caso vuelve a exponer una problemática que trasciende disciplinas y niveles, y plantea la necesidad de reforzar mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento en todos los ámbitos deportivos.