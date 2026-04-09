jueves 09 de abril de 2026
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MENDOZA

Rompió el silencio la jugadora de hockey que denunció abuso sexual

Según su testimonio, el hecho ocurrió en un contexto vinculado a su actividad deportiva, y la denuncia ya fue formalizada ante las autoridades judiciales, que iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

Rompió el silencio la jugadora de hockey que denunció abuso sexual.
Rompió el silencio la jugadora de hockey que denunció abuso sexual. | reperfilar.

Una jugadora de hockey de la provincia de Mendoza rompió el silencio y relató públicamente el episodio de abuso sexual que denunció ante la Justicia, en un caso que generó conmoción en el ámbito deportivo local y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género en el deporte.

Según su testimonio, el hecho ocurrió en un contexto vinculado a su actividad deportiva, y la denuncia ya fue formalizada ante las autoridades judiciales, que iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido. La joven decidió hablar públicamente con el objetivo de visibilizar la situación y alentar a otras víctimas a denunciar.

“Me costó mucho dar este paso, pero sentí que era necesario”, expresó la jugadora, quien también señaló que atravesó momentos de miedo e incertidumbre tras lo ocurrido. En su relato, remarcó la importancia del acompañamiento de su entorno cercano y de organizaciones que brindan contención a víctimas de violencia.

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Desde el ámbito deportivo, distintas instituciones y referentes del hockey manifestaron su apoyo a la denunciante y reclamaron que el caso sea investigado con celeridad. Asimismo, se reavivó el debate sobre los protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de abuso dentro de clubes y federaciones.

Por su parte, fuentes judiciales indicaron que la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas, incluyendo testimonios y peritajes, y no descartan nuevas medidas en los próximos días. Mientras tanto, la denunciante pidió respeto por su privacidad y por el proceso en curso.

El caso vuelve a exponer una problemática que trasciende disciplinas y niveles, y plantea la necesidad de reforzar mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento en todos los ámbitos deportivos.

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