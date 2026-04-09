Advierten por la caída de la yerba mate por condiciones climáticas adversas

El sector yerbatero encendió las alarmas ante una marcada caída en la producción y el consumo de yerba mate, uno de los productos más representativos de la cultura argentina. Productores, industriales y comerciantes coinciden en que la actividad atraviesa un momento complejo, atravesado por factores económicos, climáticos y de mercado.

De acuerdo a referentes del sector, las últimas cosechas se vieron afectadas por condiciones climáticas adversas en regiones clave como Misiones y Corrientes, donde se concentra la mayor parte de la producción. Las sequías prolongadas y las altas temperaturas impactaron en el rendimiento de los cultivos, reduciendo la cantidad de hoja verde disponible para la industria.

A este escenario se suma una desaceleración en el consumo interno, históricamente robusto. La pérdida de poder adquisitivo llevó a muchos hogares a ajustar gastos, lo que se tradujo en una menor compra del producto o en la elección de segundas marcas más económicas.

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Desde el sector industrial advierten también por el incremento de costos en toda la cadena productiva, desde la cosecha hasta el envasado y la distribución. “Los márgenes se achican cada vez más y eso pone en riesgo la sustentabilidad de muchas empresas”, señalaron fuentes vinculadas a cooperativas yerbateras.

En paralelo, crece la preocupación por el impacto que esta situación puede tener en las economías regionales, donde la actividad yerbatera genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Ante este panorama, distintos actores reclaman medidas de apoyo, financiamiento y políticas que estimulen tanto la producción como el consumo.

Mientras tanto, el futuro de la yerba mate se mantiene en observación. El desafío será encontrar un equilibrio que permita sostener la actividad en un contexto económico adverso, sin perder de vista el valor cultural y social que representa esta tradicional infusión en la Argentina.