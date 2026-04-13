La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió todas las apelaciones relativas al juicio por YPF, tras dejar sin efecto la condena de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a pagar unos US$ 16.000 millones a los demandantes.

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro argentino, opinó que la cámara neoyorkina “sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso (ej. la de Argentina contra la orden de Preska de entregar acciones YPF) hasta que ese fallo quede firme”.

Por su parte, el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, comentó: “Todas las apelaciones en el Caso por la Expropiación de YPF han sido suspendidas (no canceladas) mientras los demandantes buscan revertir la reciente decisión en la apelación primaria”.

Juicio por YPF: el fallo favorable para Argentina encendió una "alarma" que podría frenar inversiones

El 9 de abril, la Cámara accedió al pedido de Burford de extender hasta el 8 de mayo el plazo para solicitar que un plenario de todos los jueces de Cámara revisen el fallo favorable a Argentina de sus tres colegas, y exprese los argumentos que justificarían esa medida extraordinaria.

En el caso de que se acceda al pedido de revisión a todos los jueces de la Corte de Apelaciones por parte de Burford, “el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, afirmó Maril.

“Si el paso anterior falla, la alternativa que queda es la Corte Suprema. Los jueces supremos entran en receso el 31 de julio y regresan la primera semana de octubre. Si se presenta un pedido de revisión (certiorari) antes de julio, probablemente tengamos una respuesta de la Corte en diciembre. Si rechaza el caso, las vías legales en EE.UU. se habrán agotado. Si acepta revisar el caso, se espera una respuesta para julio de 2027”, agregó el especialista.

La postura de Burford

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones el 27 de marzo pasado a favor de la posición argetnina, Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, comentó: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

Y añadió: “Siempre hemos advertido sobre el riesgo que implica litigar este caso en los tribunales estadounidenses, y a menos que los demandantes logren revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratados de inversión sigue siendo una opción totalmente viable”.

En relación con esta alternativa, desde Burford señalaron que “los litigios en Estados Unidos nunca fueron la única vía para obtener reparación en este caso, y que Argentina ha perdido numerosos arbitrajes de inversión en el pasado, incluyendo una demanda sustancial financiada por Burford que resultó en un resultado muy favorable”.



LM