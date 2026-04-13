El petróleo salta por encima de los US$ 102, caen las bolsas y el mercado vuelve a temer un shock global de inflación

Los mercados globales arrancaron la semana bajo presión. El petróleo subió más de 7%, las bolsas europeas operaron en baja y el dólar se fortaleció como refugio, luego del fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y del anuncio de Washington de avanzar con un bloqueo marítimo sobre puertos iraníes vinculados al Estrecho de Ormuz. El movimiento devolvió al centro de la escena un temor que los inversores conocen bien: que un shock energético vuelva a combinar menor crecimiento con mayor inflación.

Según un cable de AFP enviado desde Londres este lunes, el Brent subía 7,2% hasta US$ 102,06 por barril y el WTI avanzaba 7,6% hasta US$ 103,95. Reuters, en un despacho firmado por Ahmad Ghaddar, informó casi en simultáneo que el Brent ganaba US$ 6,81, también un 7,2%, hasta US$ 102,01, mientras el crudo estadounidense trepaba US$ 7,50, o 7,8%, hasta US$ 104,07. La diferencia es menor y responde al momento exacto de cada toma de precios, pero ambas fuentes muestran lo mismo: el mercado volvió a ponerle una prima geopolítica muy fuerte al barril.

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El canal económico es directo. Ormuz es uno de los principales cuellos de botella del sistema energético global. La Administración de Información Energética de Estados Unidos lo define como uno de los pasos petroleros más importantes del mundo y recuerda que por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido globalmente. Cuando ese corredor entra en zona de riesgo, el mercado no sólo ajusta por oferta efectiva, sino también por cobertura, seguros, costos logísticos y expectativa de interrupciones más largas.

Reuters agregó un dato que endurece esa lectura: el Mando Central de Estados Unidos informó que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10 de la mañana, hora del Este, y se aplicaría a todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes, aunque sin impedir la navegación hacia puertos no iraníes a través del estrecho. Es decir, no se trata de un cierre total de Ormuz, pero sí de una medida capaz de restringir exportaciones iraníes y aumentar la percepción de riesgo en toda la ruta energética del Golfo.

Ese punto es central para entender la reacción del mercado. Reuters señaló que los petroleros empezaron a evitar la zona antes de la entrada en vigor del bloqueo y que, aun con el alto el fuego todavía formalmente vigente, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que considerará una violación cualquier aproximación militar al estrecho. La consecuencia inmediata es una oferta más incierta, menos voluntad de tránsito y una prima de riesgo mayor sobre el crudo disponible.

La señal más fuerte apareció, incluso, fuera de la pantalla de futuros. Reuters reportó que algunos cargamentos físicos de crudo ya se negocian con primas significativas respecto de los contratos financieros, y que ciertas variedades llegaron a cotizar cerca de US$ 150 por barril. Esa brecha importa porque muestra que la tensión no es sólo especulativa: cuando el mercado físico se desacopla al alza, lo que está diciendo es que conseguir barriles reales para entrega inmediata se volvió mucho más caro.

En la renta variable, la lógica fue la esperable: castigo a los activos más expuestos al ciclo y premio relativo a las petroleras. AFP informó que Londres caía 0,4%, París 0,9% y Frankfurt 1%, mientras Tokio cerró con una baja de 0,7% y Hong Kong perdió 0,9%. Reuters añadió que los futuros de Wall Street también retrocedían cerca de 1%, en una señal de que el mercado ya empezó a recalcular el costo inflacionario de una energía más cara y persistente.

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Ahí aparece otra vez la palabra que incomoda a los bancos centrales: estanflación. Es el escenario en el que se desacelera la actividad mientras la inflación se mantiene alta o vuelve a acelerarse. AFP citó a Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, quien advirtió que ese concepto “se está difundiendo ampliamente una vez más”, porque la agitación geopolítica amenaza con enfriar el crecimiento internacional al mismo tiempo que recalienta los precios energéticos. Reuters reforzó esa preocupación al recordar que la inflación de Estados Unidos subió a 3,3% en marzo, su nivel más alto desde mayo del año pasado.

En Europa, además, el impacto ya empezó a colarse en la política económica. AFP reportó que el canciller alemán Friedrich Merz admitió que el choque energético derivado de la guerra dejará efectos “durante mucho tiempo” y que su gobierno anunció medidas de alivio, incluida una reducción del impuesto a los combustibles. El mercado no sólo mira el precio del barril: también evalúa cuánto tendrán que absorber los Estados vía subsidios, alivio tributario o deterioro fiscal si la tensión se prolonga.

La lectura de fondo es que el conflicto en Medio Oriente volvió a reordenar la agenda financiera global. La semana pasada, el anuncio de una tregua había hecho retroceder el crudo por debajo de los US$ 100. Ahora, con las negociaciones frustradas y el bloqueo sobre la mesa, ese alivio se evaporó. Reuters recordó que el Brent ya acumula una suba de alrededor de 40% desde que comenzó el conflicto, un salto que vuelve a poner bajo presión a los bancos centrales, a las economías importadoras de energía y a los activos de riesgo.

El significado económico del episodio es claro. Cuando el principal cuello de botella energético del planeta entra en zona de fricción militar, el petróleo deja de ser sólo una commodity y se convierte otra vez en la variable que ordena al resto de los mercados. Esta vez, la reacción fue inmediata: barril arriba, bolsas abajo, dólar firme y una pregunta que vuelve al centro del tablero global: cuánto daño puede hacer un shock energético sobre una economía mundial que todavía no terminó de estabilizar su inflaci