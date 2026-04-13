Estados Unidos se prepara para el "contra bloqueo" del Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz no tiene paz: después del bloqueo iraní llega el estadounidense. El presidente Donald Trump anunció este fin de semana a través de su red social Truth Social que controlaría este angosto paso marítimo por el que circula el 20 por ciento del petróleo que se vende en el mundo a partir de este lunes. Sus palabras fueron reafirmadas por comunicados de sus fuerzas armadas.

Pero este nuevo bloqueo, tal como lo anunció el mandatario, será selectivo: solo para barcos y puertos iraníes. El comando central de Estados Unidos para Medio Oriente aseguró que los buques que no salgan de Irán ni se dirijan hacia este país podrán pasar a través del estrecho que que conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábico, de apenas 39 kilómetros de ancho en su sector más angosto.

"Estados Unidos impondrá un bloqueo a los buques que entren y salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10" (hora 11 de Argentina), escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social. La medida fue tomada después de que las negociaciones de paz que se llevaban a cabo en Pakistán fracasaran. Según la Casa Blanca, el motivo fue la negativa de Irán de renunciar a su programa nuclear.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó este lunes su apoyo a la decisión de Estados Unidos. "Irán ha violado las normas (de las negociaciones de paz en Pakistán), el presidente Trump ha decidido imponer un bloqueo naval", declaró Netanyahu durante el Consejo de Ministros, según un video difundido por su oficina. Y concluyó: "Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos".

Más del 20 por ciento del petróleo que se vende en el mundo en tiempos de paz atraviesa -embarcado- el estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo de apenas 39 kilómetros de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el mar abierto. Por eso, es el punto en disputa en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya que el estrangulamiento de las vías comerciales del petróleo

Trump afirmó en Fox News que el Reino Unido "y algunos otros países" enviarían dragaminas.

La respuesta de Irán no se hizo esperar.

Para el ejército iraní el bloqueo sería "ilegal" y un acto de "piratería", y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo "estará a salvo" de represalias.

Algunos países como España y China tampoco están conformes.

"Es algo sin sentido, sin razón (...) un episodio más de toda esta deriva en la que se nos ha metido", estimó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, haciendo referencia a Trump.

Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, llamó a restablecer una navegación "sin obstáculos" en el estrecho de Ormuz y seguir "resolviendo las disputas por medios políticos y diplomáticos" evitando "reavivar la guerra".

El anuncio del bloqueo y el fracaso del diálogo en Islamabad durante el fin de semana para poner fin a la guerra en Oriente Medio preocupa.

El precio del barril de petróleo comenzó la semana por encima del umbral simbólico de los 100 dólares, con un repunte de más del 7% para el Brent del Mar del Norte, referencia mundial, y de más del 8% para el West Texas Intermediate (WTI).

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación de los ataques en la guerra iniciada el 28 de febrero por una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y que se ha extendido a toda la región por las represalias de la república islámica contra sus vecinos.

Desde entonces más de 6.000 personas han muerto en esta contienda, principalmente en Irán y el Líbano.

El cumplimiento del alto el fuego de dos semanas, que expira el 22 de abril, sigue siendo incierto.

Pakistán, mediador en las negociaciones, ha pedido que se respete pero Estados Unidos e Irán no se han pronunciado.

- "Muy cerca" de un acuerdo -

Los dos enemigos se culpan el uno al otro del fracaso de las negociaciones, pero no las dan por rotas.

Según Trump se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares, una acusación desmentida por Teherán.

El presidente estadounidense dice que a él "le da igual" que vuelvan o no a la mesa de negociaciones.

"Si no vuelven, me parece muy bien", declaró Trump a los periodistas en la base militar de Andrews, cerca de Washington, a su regreso de un fin de semana en Florida.

Según Irán se estaba "muy cerca" de alcanzar un acuerdo.

Para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, uno de los principales negociadores, el fracaso se debe al "maximalismo estadounidense".

El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, mencionó "un ambiente de sospecha y desconfianza" y consideró "evidente" que no se haya podido alcanzar un acuerdo "en una sola sesión".

- Ataques en Líbano -

En Líbano, otro frente de la guerra, continúan los ataques porque Israel lo considera excluido del acuerdo de alto el fuego.

El lunes, el movimiento islamista proiraní Hezbolá afirmó haber lanzado cohetes contra dos localidades israelíes situadas al otro lado de la frontera.

El Ministerio de Salud libanés dio cuenta de cuatro muertos en un ataque israelí contra la localidad de Maaraub (sur).

Estas víctimas se suman a los más de 2.000 muertos desde que Hezbolá arrastró al país a la guerra a principios de marzo.

Libaneses e israelíes tienen previsto mantener negociaciones este martes en Washington.

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